Spor milli tenisçi altuğ çelikbilek: ligde tek hedef şampiyonluk

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek: Ligde tek hedef şampiyonluk"2019 kariyerim için önemli bir yıldı""Altyapı anlamında iyi bir durumdayız""İdolüm Federer"Nesrin AYDIN YALDIZ/İSTANBUL, (DHA) - Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, 2011 yılından sonra ilk kez düzenlenecek olan Spor Toto Türkiye Tenis Ligi için heyecanlı olduklarını belirterek, "ENKA'nın olduğu her yerde bence hedefin şampiyonluk olması gerekiyor" dedi.2011 yılından sonra ilk kez düzenlenecek Spor Toto Türkiye Tenis Ligi'nde 14 erkek ve 13 kadın takımı mücadele edecek. ENKA Spor Kulübü sporcusu milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, lig öncesi Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Kadrolarının çok iyi olduğunu belirten Altuğ Çelikbilek, "Takımda yer almıştım, en son ligler yapıldığında yarı final maçlarında da oynamıştım. Uzun süre sonra ilk kez olduğu için ve o zaman da çok genç olduğum için aslında kendimi ilk kez oynuyormuş gibi hissediyorum açıkçası. ENKA'nın olduğu her yerde bence hedefin şampiyonluk olması gerekiyor. Bu sene kadromuz da çok iyi. Neredeyse tüm Davis Cup oyuncuları ve bütün üst seviye tenisçilerin bizim takımda olduğunu düşünüyorum. O yüzden şansımızı yüksek buluyorum" diye konuştu."2019 YILI KARİYERİM İÇİN ÖNEMLİ BİR YILDI"Kariyeri için önemli bir yıl geçirdiğini söyleyen milli tenisçi, "Benim için 2019 yılı güzel geçti. İlk kez Challenger seviyesinde çok sayıda maç yaptın ve çok sayıda galibiyet aldım. Seviye olarak ve 'ranking' olarak da daha ileriye gittim. Olimpiyat öncesinde kendimi daha yukarıya çıkardığımı düşünüyorum. Bu da benim için çok önemliydi. Öncelikle grand slam elemelerine girmek istiyorum. Bu benim geçen sene sonunda koyduğum hedefti. Onun dışında olimpiyatları oynamak da çok istiyorum. Şu anda temmuza kadar biraz daha süre olduğu için ilk hedefim grand slam elemeleri" ifadelerini kullandı."ALTYAPI ANLAMINDA İYİ DURUMDAYIZ"Altyapının profesyonelce geliştiğini anlatan Altuğ Çelikbilek, "Bence tenis Türkiye'de geçmiş senelere göre çok ilerledi. Altyapıda daha fazla oyuncu var ve daha kaliteli oyuncu var. Profesyonel bir şekilde yetişiyorlar bizim ve bizden önceki nesillere göre. Bu da doğal olarak jenerasyonların daha özgüvenli, daha kaliteli ve daha iyi gelişmesini sağlıyor. Bence altyapımız geçmiş senelere göre çok daha iyi" diye konuştu."İDOLÜM FEDERER"23 yaşındaki tenisçi, servis ve forehand'in en sevdiği vuruşlar olduğunu belirterek, "İkisini de çok etkili yapabildiğimi düşünüyorum. İkisinin de benim oyun içindeki silahlarım olduğunu düşünüyorum. Zorlandığım bir teknik yok açıkçası ama her vuruşumu daha iyi yapabileceğimi düşünüyorum. Benimle bana yakın bütün yaşıtlarımın favorisinin Federer olduğunu düşünüyorum. Korta çok yakışıyor. Göze hoş gelen bir tenis oynuyor. Benim idolüm Federer" dedi.