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SPOR Misimovic Kariyerimi Galatasaray'da noktalamak istedim ama olmadı

SPOR Misimovic Kariyerimi Galatasaray'da noktalamak istedim ama olmadıVIDEO YOKSerhan TÜRKSEEFELD (Avusturya), (DHA)-Galatasaray'ın Bosnalı Hersekli eski futbolcusu Zvjezdan Misimovic, Kariyerimi Galatasaray'da noktalamak istedim olmadı dedi.

24.07.2019 13:36
SPOR Misimovic Kariyerimi Galatasaray'da noktalamak istedim ama olmadı
SPOR Misimovic Kariyerimi Galatasaray'da noktalamak istedim ama olmadı
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Serhan TÜRKSEEFELD (Avusturya), (DHA)-
Galatasaray'ın Bosnalı Hersekli eski futbolcusu Zvjezdan Misimovic, Kariyerimi Galatasaray'da noktalamak istedim olmadı dedi.
2010-2011 sezonunda Galatasaray forması giyen Misimovic, Sarı-kırmızıların Avusturya'daki hazırlık kampını ziyaret etti.
Antrenmanı teknik direktör Fatih Terim ile sohbet ederek geçiren Misimovic, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Vakit buldukça Galatasaray'ı takip ettiğini ifade eden Zvjezdan Misimovic, şunları söyledi;
Galatasaray çok iyi 2 sene geçirdi. Şampiyonlukla sezonu tamamladı. Zamanım olduğu sürece de takip edip, maçlarını izliyorum. Fatih Terim ile antrenman esnasında çok şey hakkında konuştuk. Futbol, ekonomi, siyaset...
Galatasaray'da kısa bir zaman geçirdim. Daha uzun oynamak isterdim. Kariyerimi de Sarı-kırmızılı forma altında bitirmek hayalim vardı ama olmadı. Futbolda her şey çok çabuk değişti. Şu an Türkiye'de futbol çok çabuk gelişiyor. Stadyumlar, yeni yapılanmalar... Hepsini yakından takip ediyorum.
Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca ile ilgili de Misimovic, Türkiye'de çok iyi işler yapıyor. Bosna Hersek Milli Takımı'nda yaptığından daha iyi işler sergiliyor. Şaka bir yana, geçen sene kaç tane asist ve gol yaptığına bakarsanız çok iyi bir sezon geçirdiğini göreceksiniz ifadelerini kullandı. SPOR Misimovic Kariyerimi Galatasaray'da noktalamak istedim ama olmadı

Galatasaray, Saraybosna, Avusturya, Güncel

Kaynak: DHA

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