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Spor mke ankaragücü - trabzonspor maçının ardından

Süper Lig'in 12'nci haftasında MKE Ankaragücü'nün sahasında Trabzonspor'a 3-0 mağlup olduğu maçın ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ve Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman basın...

23.11.2019 21:06 | Son Güncelleme: 23.11.2019 21:09
maçının ardından
Nesrin AYDIN YALDIZ - Haluk KARAASLAN ANKARA (DHA) - Süper Lig'in 12'nci haftasında MKE Ankaragücü'nün sahasında Trabzonspor'a 3-0 mağlup olduğu maçın ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ve Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Mustafa Kaplan, planladıkları oyun dengesinin maç içerisinde bozulduğunu belirterek, 'Öncelikle bu kadar güzel bir taraftarı üzdüğümüz için üzgünüm. İyi başladığımız bir maçtı, olmayacak gol yedik. Golden sonra Aydın'ın sakatlanması Faty'nin atılması oyun dengemizi bozdu. Çok inanmıştık, oyuncu grubumuzun iyi işler yapacağına inanmıştık. Ama olmadı. Özellikle ikinci yarıda 2 golü peş peşe yememiz bizi biraz bozdu. Ante'nin sakatlanması savunma dengemizi bozdu. Bir şeyler yapmak istiyoruz. Biz bu takımı düzenleyeceğiz, iyi şeyler yapacağız. Kaybettik ama önümüzdeki maçlara bakacağız. Elimizdeki kiralık oyunculardan önümüzdeki hafta faydalanmak istiyoruz' dedi.
ÜNAL KARAMAN KARAKTERLİ OYUNCU GRUBUM İNANILMAZ BİR DURUŞ SERGİLİYOR
Ünal Karaman ise takım olma bilincine vurgu yaparak, 'Öncelikle başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Yarına özgü değil onlar bizim kıymetlilerimiz. Güçlü bir camiaya karşı müsabaka oynadık. Geldiğimiz andan itibaren karakterli oyuncu grubum yerli ve Trabzonlu kardeşlerimiz olmak üzere inanılmaz duruş sergiliyorlar. Saha içerisinde zaman zaman eksik kaldıklarını dostluklarıyla ve takım olma bilinciyle karşı durmaya çalışıyorum. Camiamız adına teşekkür ediyorum. Ben futbolu Ankaragücü'nde bırakmıştım, çok köklü bir kulüp. Bundan sonraki mücadelelerde başarılar diliyorum' dedi.
Spor mke ankaragücü - trabzonspor maçının ardından

MKE Ankaragücü, Ünal Karaman, Trabzonspor, Ankaragücü, Güncel

Kaynak: DHA


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