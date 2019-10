Spor mke ankaragücü yönetim kurulu'ndan yiğiner'e sonuna kadar destek

MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu'ndan Yiğiner'e sonuna kadar destekErcan ATA/ANKARA, (DHA) - MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu öncesi kulüp yöneticileri yaptıkları basın toplantısında, Başkan Mehmet Yiğiner'e sonuna kadar destek olacaklarını açıkladı.MKE Ankaragücü Başkan Vekili Metin Akyüz ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra tüm kurulların yöneticileri basın toplantısına katıldı. Akyüz, Başkan Mehmet Yiğiner'e ve yönetim kuruluna yapılanların haksızlık olduğunu ve sonuna kadar Yiğiner'in alacağı kararların arkasında duracaklarını ifade etti."BİZ HİÇBİR ZAMAN KOLTUK VE MAKAM SEVDALISI OLMADIK"Metin Akyüz, toplantıda yaptığı açıklamada, kulübün zor durumda olduğunu belirterek şunları söyledi:"Öncelikle İmalat-ı Harbiye ruhu ile yoğrulan kulübümüzün tesislerine hoş geldiniz. 96'ncı Cumhuriyet Bayramı'nızı şimdiden kutlarız. 13 Ocak 2013 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul ile MKE Ankaragücü Spor Kulübü'ne Mehmet Yiğiner'in başkanlığında yönetim kurulu üyeleri olarak seçildik. Göreve geldiğimizde futbolcu ailesine, 3'üncü şahıslara, firmalara, amatör branş sporcularına 75 milyon dolar civarında borcumuz bulunmaktaydı. Kulübümüz bu borçlar nedeniyle kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştı. Bırakın kulübümüzü yönetmek için talip olmayı, kapısından dahi hiç kimse geçmiyordu. Kulübümüz, 2012 Temmuz ayında yapılan genel kurulunu 33 kişi ile yapan bir kulüp haline gelmişti. Suyunu taraftarının getirdiği, deplasman giderlerini dahi karşılayamayan, amatör şubelerini kapatan kulübümüzün o zor günlerini hep birlikte aştık. 7 yıllık süre içerisinde kulübümüzün devamlılığını sağlamak için futbol takımımızın Süper Lig'de mücadele etmesi için gece-gündüz demeden tüm enerjimizle mücadele ettik. Camiamızın da birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi, her zaman destek vererek kulübünün yanında olması sebebiyle hep beraber birçok zorlukları aşarak 2 şampiyonluk elde ettik. 4 sezon arka arkaya mali ve sportif kriterleri tamamlayarak Ulusal Lisans aldık. Yönetim kurulu ve camia olarak, arzuladığımız ve hak ettiğimiz Süper Lig'de tekrardan mücadele etme başarısını 6 sezon sonra hep birlikte yaşadık.""Bizler 7 yılda yaşadıklarımızı anlatarak bir ömre sığdıramayız" diye sözlerini sürdüren Akyüz, şunları kaydetti:"2012 yılında Konyaspor, 2017 yılında Gümüşhanespor, 2018 Denizlispor maçları, kulübümüze her gün gelen hacizler, eski yönetimlerden gelen alacak talepleri, FIFA'ya başvurup ligden düşme talep eden eski futbol ailesi üyeleri, alacaklarından bir kuruş dahi indirim yapmayan kulübümüz efsaneleri, köy kasaba dolaştığımız deplasmanlar? 2013 yılından bugüne kadar 6 tane genel kurul yaptık. Bu genel kurullarda 2'nci bir aday yönetime talip olmadı. Hatta Mehmet Yiğiner aday olmadığı halde genel kurul üyeleri tarafından aday gösterilerek başkan seçildi. Şu unutulmamalıdır; bizler kulübümüzü borca sokarak kapatmak üzere göreve gelmedik. Düştüğü yerden kaldırmak, şanlı bayrağını göklerde dalgalandırmak amacıyla göreve talip olduk. Bize karşı çıkan herkesin önünde dimdik hep birlikte adam gibi durduk. Eğilmedik, hakkımızı aradık, savunduk. Başka kulüplere belediyelerden, devlet kurumlarından verilen desteklerin hiçbiri kulübümüze yapılmadı. Bunu dile getirdik, yalnızlığımızı anlattık, 'Neden destek alamıyoruz?' dedik. Bankalar Birliği'nin borç yapılandırma işlemleri için ilk başvuran kulüp olmamıza rağmen hala bekletiliyoruz. MKE kurumundan 2 sezondur ekonomik tedbir gerekçeleri ile sponsorluk desteği alamıyoruz. Rakiplerimiz ise isimlerinin başına yeni yeni isimler ekleyerek, sürekli ve büyük tutarda destekler almaktadırlar. Var olan desteklerini ise her sezon artırmaktadırlar. Ancak; Özellikle Süper Lig'e çıkmamız sonrasında gündeme sıklıkla ve planlı bir organizasyon ile getirilen Başkanımız Mehmet Yiğiner nezdinde bizleri de hedef alan hastalıklı düşünce sahibi kişilerin kiralanarak kamuoyunu yanlış yönlendirme çabalarını bugüne değin sabırla izledik. Amaçları Ankaragücü'nü ileriye götürmek olarak dillendiren ama sadece asılsız iddia ve iftiralarla camiamızı etkileyip, kendi isimlerini duyurmak isteyen kişilere 'dur' demek istiyoruz."Bu haftaki genel kurulun 2013'ten bu yana yapılan 7'nci genel kurul olacağını hatırlatan MKE Ankaragücü Başkan Vekili Metin Akyüz, şöyle dedi:"Bu hafta yapılacak genel kurul, 2013'ten bugüne değin 7'nci genel kurulumuzdur. Biz hiçbir zaman koltuk ve makam sevdalısı olmadık. 7 yıldır söylediğimiz tek şey şu; Ankaragücü'müze katkı sağlayacak, kulübümüzü ekonomik yapısına çözüm getirebilecek, tek amacı Ankaragücü Spor Kulübü olan kişileri her zaman başkanlığa ve yönetime davet ettik. Genel kurulumuz öncesinde iftira ve karalama kampanyası başlatıldığının farkındayız. Biz, bu onurlu görevi, kasasında milyonlarca dolar varken almadık, geldiğimizde hacizlerle boğuşan her gün tesislerine haciz gelen, tek bir dikili ağacı olmayan, taşınabilir tüm eşyalarına el konulmuş olan bir kulübe yönetici olduk. Bugün ise aldığımızdan daha az borcu olan ve Süper Lig'de mücadele eden bir kulüp haline geldik. Süper Lig'de olan hemen hemen her kulübün olduğu gibi kulübümüzün de borcu bulunmaktadır. Sayın Mehmet Yiğiner nezdinde, yönetim kurulumuzu hırsızlıkla suçlayan, iftiracılara 'dur' diyerek, camiamızı oyunu bozmaya davet ediyoruz. Ancak, her zaman olduğu gibi Ankaragücümüzü karıştırmak, kaos yaratarak bundan nemalanmak, camianın birlik ve beraberliğini bozmak amacıyla iftira kampanyaları başlatılmıştır. Ankaragücü Yönetim Kurulu olarak, Başkanımız Mehmet Yiğiner'in yanındayız. Sonuna kadar da Başkanımız ile beraber mücadeleye devam edeceğiz. Yüz on yıllık çınarı yaşatmak adına, ister yönetici olalım ister taraftarı kalalım Başkanımız Mehmet Yiğiner'in alacağı her kararda yanındayız."