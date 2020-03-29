Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

SPOR Modern pentatlonun sporcusu Selin Eyüpoğlu Hayalim olan olimpiyat için çalışmalarıma evde...

SPOR Modern pentatlonun sporcusu Selin Eyüpoğlu: Hayalim olan olimpiyat için çalışmalarıma evde devam ediyorumGürkan DURAL / BURSA,(DHA)- Türkiye'yi, Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarılı ile temsil eden modern pentatlon sporcusu Selin Eyüpoğlu, koronavirüs salgını tedbirleri...

29.03.2020 11:41 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:42
SPOR Modern pentatlonun sporcusu Selin Eyüpoğlu: Hayalim olan olimpiyat için çalışmalarıma evde devam ediyorum
Gürkan DURAL/ BURSA,(DHA)- Türkiye 'yi, Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarılı ile temsil eden modern pentatlon sporcusu Selin Eyüpoğlu, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında çalışmalarına evinde devam ediyor.
Genç yaşına rağmen Avrupa 2'nciliği bulunan ve uluslararası düzeyde derecelere imza atan 17 yaşındaki sporcu, özel beslenme programı ve antrenmanları dahilinde kondisyonunu koruyor. Koronavirüs salgını ile ilgili olarak tedbirler kapsamında 'Evde kal' çağrısı yapan genç sporcu, "Dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için hepimiz evlerimizde kalmalıyız. Bu yüzden ben de antrenmanlarıma evde devam ediyorum. Unutmayın hayat eve sığar, herkese sağlıklı günler diliyorum" dedi.
Modern pentatlonun 5 branştan oluştuğunu ve oldukça zorlu bir spor dalı olduğuna işaret eden Selin Eyüpoğlu, "Yüzme, koşu, atış, eskrim ve binicilikten oluşuyor. Her branş için farklı antrenörlerle çalışıyorum. Okul zamanı günde en az iki antrenman yapıyorum, okullar tatil olduğunda ise bu rakam günde 4-5 antrenmana çıkıyor" diye konuştu.
Koronavirüs salgınının yurtdışındaki yarışları da etkilediğinin altını çizen genç sporcu, "Bu sene 2 yarışmam, koronavirüs salgını sebebiyle iptal oldu. Bu sene yarışmalar iptal olsa da, önümüzdeki yıl için ve özellikle hayalim olan olimpiyatlar için çalışmaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.
(FOTOĞRAFLI)
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
SPOR Modern pentatlonun sporcusu Selin Eyüpoğlu Hayalim olan olimpiyat için çalışmalarıma evde...

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, DHA, Güncel

Haberin Videosu :

SPOR Modern pentatlonun sporcusu Selin Eyüpoğlu Hayalim olan olimpiyat için çalışmalarıma evde...

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››SPOR Modern pentatlonun sporcusu Selin Eyüpoğlu Hayalim olan olimpiyat için çalışmalarıma evde... - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İspanya kabusu yaşıyor! Salgın sebebiyle bir günde 838 ölüm yaşandı Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Salgın sebebiyle bir günde 838 ölüm yaşandı
İmamoğlu talimat verdi! İBB salgının en çaresizleri için harekete geçti Haberler
İmamoğlu talimat verdi! İBB salgının en çaresizleri için harekete geçti
İstanbul Valiliği’nden çağrı: 48 saat boyunca evden hiç çıkmayın Haberler
İstanbul Valiliği'nden çağrı: 48 saat boyunca evden hiç çıkmayın
Koronavirüste en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüste en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti
Yargıtay’dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek Haberler
Yargıtay'dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek
Belediye Başkanı’ndan alkışlanacak hareket! Tüm maaşını Kovid-19 mağdurlarına bağışladı Haberler
Belediye Başkanı'ndan alkışlanacak hareket! Tüm maaşını Kovid-19 mağdurlarına bağışladı
Halk sağlığı uzmanı vatandaşları uyardı: Eldiven yanlış kullanılıyor Haberler
Halk sağlığı uzmanı vatandaşları uyardı: Eldiven yanlış kullanılıyor
Bakan Selçuk: İnterneti olmayan öğrenciler için evlere takvim gönderdik Haberler
Bakan Selçuk: İnterneti olmayan öğrenciler için evlere takvim gönderdik

Son Dakika Güncel Haberleri

13:01: İstanbul'un tarihi meydanları boş kaldı - Haber 13:00: Koronavirüs Sürecinde Psikolojinizi Korumak için On Öneri - Haber 13:00: Belediye Başkanı Arı, maaşını ihtiyaç sahiplerine bağışladı - Haber 13:00: Meşhur Velimeşe bozası üreticisinden "Evinizde kalın" çağrısı - Haber 13:00: İran'da korona virüsten ölenlerin sayısı 2 bin 640'a yükseldi - Haber 12:40: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle bir günde 838 kişi hayatını kaybetti - Haber 12:23: Son Dakika: İstanbul Valisi, koronavirüs salgını sebebiyle '48 saat evlerden çıkmama' çağrısında bulundu - Haber 11:08: İmamoğlu'nun talimatıyla, sokakta yaşayan evsizler koronavirüs salgını sebebiyle spor salonuna yerleştirilecek - Haber 10:45: Son dakika: Bakan Selçuk'a canlı yayında açıkça soruldu: Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı, sonrasında ne yapılacak? - Haber 10:45: "İnterneti olmayan çocukları unutmadık" diyen Bakan Selçuk: Etkinlik takvimini evlere fiziksel olarak gönderdik - Haber 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi - Haberler