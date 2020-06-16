SPOR Muslera ameliyat edildi

Muslera ameliyat edildiSerhan TÜRK, İstanbul DHASüper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırılan ve çekilen röntgeninde sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırıklar tespit edilen Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera bugün ameliyat edildi.

16.06.2020 11:42 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:48
Muslera ameliyat edildi
Serhan TÜRK, İstanbul DHA
Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırılan ve çekilen röntgeninde sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırıklar tespit edilen Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera bugün ameliyat edildi. Sabah saatlerinde ameliyat edilen tecrübeli kaleci Muslera başarılı bir ameliyat sonrası dinlenmeye alındı.
Çok yorgun olduğu için dün dinlendirilen, ameliyatı ise bugün yapılan Muslera'nın sağ kaval kemiğindeki iki ayrı kırıka başarılı bir operasyon yapıldığı belirtildi. Muslera'ya intrameduller çivi takıldığı öğrenilirken başarılı kalece sahalardan en az 6 ay uzak kalacak. SPOR Muslera ameliyat edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Fernando Muslera, Çaykur Rizespor, İstanbul, Güncel, Haber

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