Spor Mustafa Cengiz Biz hiçbir koltuğa yapışık değiliz

Kaynak: DHA

Spor Mustafa Cengiz Biz hiçbir koltuğa yapışık değilizSerhan TÜRK İSTANBUL, (DHA) -Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Biz hiçbir koltuğa yapışık değiliz. Bu bir Galatasaray sevdası. Biz herkesi Galatasaray'ın hizmetkarı olarak görüyoruz. İbra edilmeme gibi bir endişem de yok dedi.Galatasaray ile Denizbank, arasında yapılan sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Cengiz, Türkiye'deki kulüplerin mali olarak zor durumda olduğunu dile getirdi.Galatasaray Başkanı Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kulüplerin ekonomik sorunlarını çözmek için bir lisanslama çalışması yaptığını vurgu yaparken, Süper Lig'deki 18 kulübün borcu 15 milyar TL. Gelirleri de bunun 4'te biri kadar. Bu kar bu güneşe dayanmaz. Galatasaray'ı mali açıdan daha sağlıklı bir duruma getirmek istiyoruz. Bu konuda her fırsatı değerlendiriyoruz. Sineğin yağını çıkarmaya çalışıyoruz. Burada 65 tane mağazamız var. Bu anlaşmadan da bir yarar sağladık diye konuştu.YİĞİDİ ÖLDÜR HAKKINI YEMEAntalyaspor maçını tribünden takip eden Cengiz, 4 ay sonra kendi stadımızda maç izledim. Talimat değiştiği için TFF'ye teşekkür ediyorum. Bazen TFF'yi hem istifaya çağırıyoruz, hem de teşekkür ediyoruz. Yiğidi öldür hakkını yeme. Bizim hakemlerimiz de dahil TFF ile hiçbir kişisel sorunumuz yok. Biz hepsinin özünde iyi niyetli olduğuna inanıyoruz. Kimseye özel bir düşmanlığımız yok. Rakiplerimiz de değerli. Kimseye bir düşmanlığımız yok. İşin maddi kısmına gelirsek, burada bir maç oynadığımızda güvenliğe ödediğimiz para 200-250 bin TL. Temizliğe de her maç sadece 30 bin TL veriyoruz. Elektriğe 6-7 milyon TL ödüyoruz. 2 ay için Deniz Bank'tan ciddi destek aldık. Önümüzdeki sezon da reklam ve destek olarak çalışmalarımız devam edecek dedi.ARTIK DENİZ TÜKENDİTürkiye'de kulüplerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara da değinen Cengiz, Artık deniz tükendi. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Herkes gülümsüyor ama kan içiyor. Kulüpler için iyi niyetli konuşuyorum ama geçmişten gelen bir zorlama var. Kulüplerimizin ortalama gelirleri giderlerinin 4 kat altında. Süper Lig'deki 18 kulübün borcu 15 milyar TL. Gelirleri de bunun 4'te biri kadar. Kar bu güneşe dayanmaz. Ben de devletten geldim. Devlet müdahale etti. Devlet yol gösterici, düzenleyici ve yapıcıdır. Bizi en çok rahatsız eden siyaset yönündeki söylemler oldu. Diyorlar ki; Ziraat Bankası çiftçiye gitmeli', o zaman Denizbank da balıkçılıkla uğraşsın. Bu dar mantıkla bir yere varılmaz. Ziraat Bankası devlet bankasıdır. Yapılandırmaya Aralık ayında start verildi. Devlet bize sordu, araştırdı. Biz Galatasaray olarak harcamaların kontrol altına alınması ve yönetimlerin denetlenebilir olmasını istedik. Uluslararası bir kuruluşla denetlenmesi ve borçların yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledik. Devletimize de bu konuda teşekkür ediyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde bir lisanslama geliyor. UEFA bizim mali çalışmaları görerek bize fırsat verdi ve yeniden yapılandırma istedi. Devlet de bir nevi Finansal Fair Play anlaşması gibi bir sistem yapıyor. Her kulübün parası milli servetti. Şimdi bir lisanslama yapılacak. Kulüpler mali lisans alacak artık. Biz nasıl UEFA'ya harcamalarımız, transferimiz hakkında bilgi veriyorsak artık tüm kulüpler bu lisanslamada bilgi verecek. Devletimizden bu işi bir an önce sonlandırmasını istiyoruz. Borcu ödenebilir, kulüpleri yönetilebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Birçok kulübümüz için bu son şans. Biz Galatasaray olarak kara geçtik. Bunu sürdürülebilir yapmak istiyoruz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız açıklamasını yaptı.BU GALATASARAY SEVDASI24 Mart'ta yapılacak olan mali kongrede ibra edilememe gibi bir endişesinin olmadığına da değinen Galatasaray Başkanı, Yöneticilik, kaleci gibidir. Çabaları gösteriyorsunuz ama küçük görülüyor. Bizim en büyük silahımız doğruluğumuz ve açıklığımız. Bazı eleştirileri görüyorum. Hepsi bizim camiamız ve Galatasaray'ın iyi olmasını isteyen insanlar. Biz hiçbir koltuğa yapışık değiliz. Bu bir sosyal görev. Bu bir Galatasaray sevdası. Ben geçmiş yönetimlere de teşekkür ediyorum. Biz herkesi Galatasaray'ın hizmetkarı olarak görüyoruz. İbra edilmeme gibi bir endişem de yok şeklinde konuştu.