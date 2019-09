SPOR Mustafa Cengiz Neden PFDK'ya sevk edildiğimi merak ediyorum'Euroleague, ödül miktarını arttırmalı'Emlak Konut sorunu birkaç güne çözülecek?'Kapalı spor salonu için sponsor arayışı içerisindeyiz'Serhan TÜRK İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 'Dün Florya'da toplantı yaptık. Fatih hoca da katıldı, verimli bir toplantıydı. PFDK'ya sevk edildiğimi orada duydum. Merak ettiğim neden sevk edildiğim' dedi.Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Erkek Basketbol Takımı'nın Doğa Sigorta ile yaptığı lansman toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kulüp olarak son yaşanan olaylarda cevap veren taraf olduklarını söyleyen Cengiz, 'Dün Florya'da toplantı yaptık. Fatih hoca da katıldı, verimli bir toplantıydı. PFDK'ya sevk edildiğimi orada duydum. Merak ettiğim neden sevk edildiğim. Sevk gerekçesinde edep bölümünün olmadığını gördüm. Bizim tepkimiz şu, camiaları suçlamamak gerek. Bunların fıtratında var gibi söylemler hoş değil. Biz aynı gemide mücadele ediyoruz. Her zaman saygılı olmamız gerekir. Ben kendimden korktum bazı basın organlarında çıkan resimleri görünce. Ona da saygı duyuyorum. Bunu kanalize etmemek gerek. Gerek Uluslararası gerek şirketler arası gerek kişilerarası bir problem olduğunda çözüm için masaya oturulduğunda ilk ihlali kim yaptı, ilk sözü kim söyledi, ilk sınırı kim geçti diye sorarlar. Biz camia olarak durup dururken hiçbir camiaya söz söylemeyiz ama gerekli refleksi camiamız adına veririz. Bizimkisi refleks savunması. Sağ olsun hukuk kurulu benim cümleme nasıl bir yorum getirdiyse disipline sevk etti' şeklinde konuştu.'EUROLEAGUE, ÖDÜL MİKTARINI ARTTIRMALI'Euroleague'de uygulanan ödül miktarının olması gerekenden çok düşük olduğunu vurgulayan Mustafa Cengiz, 'Bizim yaptığımız araştırmalarda Euroleague ve Eurocup'ı kazanan takımların eksi durumda sezonu bitirdiği ortaya çıkıyor. Biz Galatasaray olarak henüz bunu göze alacak durumda değiliz. Euroleague finalini kazandığında 1 milyon Euro alıyorsun ki bu miktar çok az. Euroleague yetkililerin bunu arttırması ve futboldaki Şampiyonlar Ligi seviyesine getirmesi gerekiyor. Avrupa basketbolu için müthiş çalışmalar yapıyorlar. Bizim istirhamımız, onlardan Euroleague organizasyonuna katılan takımlara maddi manevi daha fazla destek vermesi ve galibiyet başına verilen ödül miktarını arttırması' açıklamasında bulundu.'EMLAK KONUT SORUNU BİRKAÇ GÜNE ÇÖZÜLECEK'Emlak Konut projesinin çözümü için çok uğraştıklarını ve belli bir aşama kaydettiklerini vurgulayan Cengiz, 'Galatasaray, hiçbir zaman devletin ve milletin aleyhine bir yapılanma içerisinde olmamıştır. Biz hiçbir zaman karşılıksız bir şey almadık. Devletimiz spor kulüplerine gerçekten çok yardımcı oluyor. Emlak Konut'ta teslim ile ilgili sorun oldu. Florya'dan şu an çıkamıyoruz. Neden, biz değiliz. Bize verilen arazinin işgal altında olması. Devletimiz bu araziyi çıkartmak zorunda. Galatasaray, burada doğrudan taraf değil, biz müdahale ettik. Arazinin planlarını yaptık, her şey hazır. İçinde kil madeni ve taş ocağı olmuş. Mahkemeden tedbir kararı alıyor, olacak iş değil. Biz hukuku çiğneyemeyiz. Bu beklentinin herkese çok zararı oldu. Riva'daki Düşer Vadisi projesi devam etmekte. Müthiş bir oluşum var. Oradan evler alın. Problem Florya'yı taşıyamamak. Sağ olsun devletimiz ile çok sıkı görüşüyoruz. Bir noktaya geldik sorunun çözümü için. O sorunu da bugün yarın halledeceğiz' ifadelerini kullandı.'KAPALI SPOR SALONU İÇİN SPONSOR ARAYIŞI İÇERİSİNDEYİZ'Galatasaray Basketbol Takımı için yapılması planlanan kapalı spor salonu inşaatı için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Cengiz, 'Kapalı salon geldiğimiz günden beri uğraştığımız bir konu. Her şey hazır ancak kapalı spor salonunu yapmak için ciddi sponsor arayışlarımız var. Maalesef Avrupa üzerinden Türkiye'ye sponsorluk akışında ciddi sıkıntı var. Ben çok söylemek istemiyorum ama değerli bir üniversitemiz ile projemiz var. Stadın olası maliyetini bulmak için bir teknokent projesi oluşturmayı hedefliyoruz. Kombine olayını daha konforlu hale getirmeye çalışacağız. Bizim inşallah kendi stadımız er ya da geç, bitecek. Bundan emin olabilirsiniz' diye konuştu.