Spor mustafa kaplan tabiri caizse her oyuncunun yağından, sütünden, şekerinden faydalanacağız

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ - Mustafa AKIN/ ANTALYA, (DHA) - Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Sakat ve cezalı oyuncularla birlikte kadro derinliğimizin az olmasından dolayı oyuncuya ihtiyacımız var. Şu anda da elimizde 10 numara olarak Oscar var. Antalya maçında kadroya alışmıştık. Denizli maçında da görev aldı. Bize büyük katkısı oldu, 2 gol attı, 3'üncü bölgedeki etkinliğimizi artırdı. Biz bundan sonra Oscar ve Sadaev'den faydalanmak istiyoruz. Biz hangi oyuncu olursa olsun faydalanmak istiyoruz. Tabiri caizse yağından, sütünden, şekerinden faydalanıp Ankaragücü'nü bir yerlere getirebilmek için görev vereceğiz" dedi.Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, sarı-lacivertli takımın Antalya'da sürdürdüğü ikinci devre hazırlıklarından transfer yasağına, ligdeki hedeflerinden A Milli Futbol Takımı'nda yakalanan başarıya kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.İkinci yarı hazırlıklarına ayın 3'ünde başladıklarını belirten Mustafa Kaplan, "Geldiğimizden beri çift antrenman yapıyoruz. Hava şartları sebebiyle bugün (dün) tek antrenman yaptık. O da hava şartlarından dolayı. İyi çalışıyoruz, ikinci yarıya iyi, umutlu hazırlanıyoruz. Canteros'un dışında tam takım olarak buradayız. Takım olarak da, moral, motivasyon olarak da iyi durumdayız. Oyuncularımızla yaptığımız toplantılarda, ikinci yarı farklı bir Ankaragücü olmamız gerektiğini konuştuk. 17 maçın bizim için final olduğunu konuştuk. Geçen sene buradan alnımızın akıyla nasıl çıktıysak, bu sezon da aynı şekilde başkan, yönetim, futbolcu, teknik heyet ve büyük Ankaragücü taraftarıyla beraberlik içerisinde bu süreci tamamlamak için çalışmalara devam ediyoruz" şeklinde konuştu."İLK 3 MAÇIMIZ ÇOK ÖNEMLİ"Süper Lig'in ikinci yarısındaki ilk 3 haftada oynayacakları İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarının kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çeken Kaplan, "İkinci yarı hem üst sıralardaki takımlar hem de alt sıralardaki takımlar için zor geçecek, kesin bu. Biz Ankaragücü olarak 17 final maçımız var. Özellikle ilk 3 haftada oynayacağımız Konyaspor, Kayseri ve Kasımpaşa maçları bizim için final niteliğinde maçlar. Bu maçlarda kafamızdaki kurduğumuz puanları alırsak bizim için çok güzel bir ortam olacak. Ligin ilk yarısındaki son 3 haftayı değerlendirirsek, o maçlarda geriye düşerek son dakikalarda bulduğumuz gollerle 2-2'yi yakaladık. Takım içinde bir inanç, dönüş, motive oldu. İyi bir aile olduk. Korcan, İlhan ve Sedat hem saha dışında hem saha içinde ağabeylik yaptılar takıma, geçen sene olduğu gibi. Pinto, Pazdan, Kulusic olsun onlar da işin bilincine vardı. Ankaragücü büyük bir camia, büyük bir marka. 1910'da kurulmuş bir takım. Yerinin her zaman hep Süper Lig olması lazım. Biz hepimiz bu işin bilincindeyiz. O 3 haftada öne geçeceğimiz maçlar olsaydı daha farklı bir şey olurdu. Ancak benim en çok üzüldüğüm Denizlispor maçıydı. O maçta kazanıp puanımızı 14 yapsaydık çok daha farklı olurdu. Biz artık geriye dönmeyi değil, önümüze bakmak istiyoruz. Burada iyi bir çalışma ortamımız var. İyi çalışan bir oyuncu grubumuz var. Bu oyuncu grubuyla ve taraftarımızın desteğiyle de Ankaragücü'nü iyi yerlere getirmek için el ele vereceğiz" ifadelerini kullandı."KULÜBÜMÜZLE SORUN YAŞAYAN ARKADAŞLARIMIZDAN GERİYE DÖNÜK DOSYALARDA BİZE YARDIMCI OLMALARINI RİCA EDİYORUM"Sarı-lacivertli kulüple geçmiş dönem alacaklarına yönelik sorun yaşayan futbolculardan anlayış beklediğini vurgulayan Kaplan, "Tabii ki yönetim ile transfer listesi ve isimler hakkında konuştuk. Burada en önemlisi transfer yasağını kaldırmak. Başkan ve yönetim büyük uğraş veriyor. İnşallah bu uğraşların sonucunu alırlar. Geçmişte oynayan oyuncu arkadaşlarımızın yardımcı olmaları gerektiğini düşünüyorum. Burada ekmek yediler, futbol oynadılar. Belki de Ankaragücü sayesinde bir yerlere geldiler. Kulübümüzle sorun yaşayan arkadaşlarımızdan geriye dönük dosyalarda bize yardımcı olmalarını sizin aracılığınızla rica ediyorum. Ankaragücü büyük bir camia. Ankaragücü olmasa onlar olmayacaktı. Onun için burada herkes karşılıklı fedakarlık yapmalı. Başkanın bu konuda büyük uğraşları var" dedi."TABİRİ CAİZSE HER OYUCUNUN YAĞINDAN, SÜTÜNDEN, ŞEKERİNDEN FAYDALANACAĞIZ"Sezonun ilk yarısında takımda çok fazla şans bulamayan ve Yukatel Denizlispor maçında attığı 2 golle takımına 1 puanı getiren isim olan Oscar Scarione ile ilgili de konuşan Mustafa Kaplan, şunları kaydetti:"Biz 6 hafta kala geldik. Biz geldiğimizde Sadaev yoktu. Oscar Scarione sakat olduğunu söyledi. Oscar'ı bu takıma aldıranlardan birisiyim. Çağırdık, durumun nedir diye konuştuk. İsveç'e gidip, tedavi olması gerektiğini söyledik. Ben de 'Git' dedim. Oradaki tedavisini tamamladıktan sonra geldi. Sonrasında takımla antrenmanlara katıldı. Sakat ve cezalı oyuncularla birlikte kadro derinliğimizin az olmasından dolayı, oyuncuya ihtiyacımız var. Şu anda da elimizde 10 numara olarak Oscar var. Antalya maçında kadroya alışmıştık. Denizli maçının olduğu gün de kaç dakika oynayabilirsin diye konuştuk. '20-25 dakika civarı' demişti. Biz de o maçta görev verdik. Baskıyı da kurmuştuk. Ayaklarını da iyi kullandığını biliyorum. Kasımpaşa'da da çok güzel işler yaptığını biliyoruz. Oyuna aldık. Bize büyük katkısı oldu, 2 gol attı, 3'üncü bölgedeki etkinliğimizi artırdı. Aramıza girdi. Biz bundan sonra Oscar ve Sadaev'den faydalanmak istiyoruz. Sadaev bir santrfor. Orgill cezalı olursa Alper ve Sadaev var. İlhan da var ama biz hangi oyuncu olursa olsun faydalanmak istiyoruz. Tabiri caizse yağından, sütünden, şekerinden faydalanıp Ankaragücü'nü bir yerlere getirebilmek için görev vereceğiz.""KÖPRÜNÜN ALTINDAN ÇOK SULAR AKAR"Süper Lig'deki kulüplerin birçoğunun ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirten Kaplan şöyle konuştu:"Kulüplerin çoğu ekonomik sıkıntılar yaşıyor. Bu yukarıdakiler için de aşağıdakiler için de geçerli. 4-5 takımı ayırabiliriz. Baraja baktığımız zaman 18 puanla Gençlerbirliği var. 20 puanlı, 15 puanlı takımlar var. 1 maçlık mesafe var aramızda. Bundan dolayı çok umutluyuz. İlk 3 maç bizim için çok önemli. Bu ligde aşağısı ve yukarısı arasında köprünün altından çok sular akacağını düşünüyorum. İşini ciddi yapan, yüreğini ortaya koyan, isteyen, disiplinli oynayan öne çıkacaktır. Biz bir kaostan çıkmak için el ele verip Ankaragücü'nü iyi yerlere getirmek istiyoruz. Burada da çok büyük bir mesafe yok. Herkesin puanları birbirlerine yakın. Bunun da bizim için avantaj olduğunu düşünüyoruz.""İLK 3 MAÇTA EN AZ 7 PUAN HEDEFLİYORUZ"Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarından en az 7 puan beklediklerini söyleyen Kaplan şu ifadeleri kullandı:"Konya, Kayseri ve Kasımpaşa maçlarından 7 ile 9 puan arasında düşünüyoruz. Rakiplerimiz de aynısını düşünüyordur ama özellikle iç sahadaki 2 maçta 6 puan hedefliyoruz. Kayseri'den de ne getirsek kar diye düşünüyoruz.""BOYD'A ANKARAGÜCÜ FORMASINI TEKRARDAN GİYDİRMEK İSTERİZ"Beşiktaş'ta gösterdiği performansla göze giremeyen ve ismi takımdan ayrılması muhtemel oyuncular arasında yer alan Tyler Boyd ile ilgili de konuşan Kaplan, "Geçen sene Boyd'u getiren benim. Beraber çalıştık, memnunduk. Onun dışında, geçen sene takımdan giden 1-2 arkadaşımız daha var. Transfer tahtamız açılırsa Boyd'a Ankaragücü forması giydirmek isteriz. Boyd da bildiği bir ortama gelecek. Seyircimiz onu seviyor. Biz onu seviyoruz. O da Ankaragücü'nü seviyor. Aramızda olmasını isteriz. Biz bir teklif iletmedik ama sürekli ayrılan oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor. Yasak netleştikten sonra Boyd olsun, Sacko olsun geçen sene oynadığımız oyuncularla bir araya gelmek isteriz" dedi."YABANCI OYUNCU KONUSUNDA İYİ KARARLAR VERMEK LAZIM"Yabancı oyuncu konusunda iyi kararlar vermek gerektiğinin altını çizen tecrübeli teknik adam, "Ben hep söylüyorum; altyapılara önem vermeyip, oyuncu çıkartamazsak yabancı oyunculara mecbursun. Ben hem Ankaragücü hem Gençlerbirliği'nde altyapıdan çıkarttığımız oyuncularla büyük işler yapmıştım. Geçen sene de Gençlerbirliği'nde çıkarttığımız oyuncular vardı. Şu anda buradaki kampta da 4 kişiyi getirdik. Ben hep söylüyorum; Türk futbolunun kurtuluşu altyapıdan çıkaracağı oyunculardır. 14 yabancı hemen hemen çoğu kulüpte var. Biz de de 10 tane var. Bu konuda iyi kararlar vermek, altyapılara önem verip Türk oyuncular çıkartmak lazım" diye konuştu."BİZİM İÇİN 14 YABANCI LÜKS"Süper Lig'de bazı takımlarda 14 yabancı bulunduğuna, kendi takımlarında da 10 yabancı futbolcu olduğuna dikkat çeken Kaplan, "Bazı takımlar için 14 yabancı oyuncu ideal gibi gözüküyor. Ancak Anadolu kulüpleri için lüks gibi duruyor. Ekonomik sıkıntılar olduğu zaman daha da eksileri oluyor. Bizim 10 tane yabancı oyuncumuz var. Elimizde Türkler ve altyapıdan çıkarttığımız oyuncularımız var. Genele baktığımız zaman altyapılara bakıp; 1'inci 2'nci, 3'üncü Lig'de iyi oyuncuları bulup transfer etmek lazım. Kulüpler ister 14, ister 10 yapsın onların bileceği iş ama biz Ankaragücü olarak şahsi görüşüm 14 yabancı bizim çok lüks" şeklinde konuştu."ŞENOL HOCANIN GELMESİ EN OLUMLU KARARDI"Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmesinin verilen en iyi kararlardan biri olduğunu vurgulayan Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, şunları kaydetti:"Lucescu döneminde inişli-çıkışlı bir milli takım vardı. Şenol hoca geldiğinden sonra iyi bir kadro yapılanması ve iyi bir birlik, beraberlik oldu. Şenol hocanın gelişi dil ve iletişim açısından da iyi oldu. Bu da sahaya yansıdı. Ben EURO 2020'de milli takımın güzel işler yapacağını düşünüyorum. Şenol hocanın milli takıma gelmesi verilen en olumlu kararlardan birisidir. Ben şimdiden hepsine başarılar diliyorum."