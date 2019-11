Spor mustafa kaplan trabzonspor maçı ile çıkışa geçmek istiyoruz

Mustafa Kaplan Trabzonspor maçı ile çıkışa geçmek istiyoruzErcan ATA - Nesrin AYDIN YALDIZANKARA,(DHA)Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü hazırlıklarını sürdürüyor. Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Mustafa Kaplan, maça iyi hazırlandıklarını belirterek, Rakibimizle ilgili bütün analizleri yaptık. Biz taraftarlarımızın desteğiyle de Trabzonspor maçı ile bir çıkışa geçmek istiyoruz. Kazanmak istiyoruz maçı dedi.Trabzonspor karşısında 3 puan alarak camiayı sevindirmek istediklerini belirten teknik direktör Mustafa Kaplan, Ankaragücü olarak bizim hedefimiz üç puan. Biz oyuncularımıza geldiğimiz günden beri ki geçen sene de birlikte olduğumuz oyuncu grubu biz sürekli onları ekibimizle ilgili yaptığımız analizlerde bizim nasıl oyuncağımızı anlattık. Rakibimizle ilgili bütün analizleri yaptık. Biz taraftarlarımızın desteğiyle de Trabzonspor maçı ile bir çıkışa geçmek istiyoruz. Kazanmak istiyoruz maçı. Yaptığımız bütün planlar galibiyet üzerine kurulu. Ama sakatlarımız var. Cebrail, Ante ve Hector'un durumları maç günü belli olacak. Ama onlarda olmaz onların yerine oynayacak oyuncularımız da var. İç sahada oynayacağımız bu maçtan üç puan alıp taraftarımızı ve camiamızı mutlu etmek istiyoruz ifadelerini kullandı.GEÇEN SENEKİ BİRLİK VE BERABERLİĞİ YAKALADIKKaplan, takımı iyi tanıdığını vurgulayarak, Takımdaki havamız bayağı değişti. Geçen seneki birlik ve beraberliğimizi bayağı yakaladık gibi. Bizden önce çalışan arkadaşlarımız da yine aynı şekilde devam etmiş. Şu anda hiçbir sıkıntımız yok sadece sakat arkadaşlarımız bir an önce maç yetiştirmek için yaptığımız bir çalışma var. Ama biz Ankaragücüyüz iyi bir oyuncu grubumuz var iyi bir aileyiz iyi bir ekibiz. Bir hedefimiz var oda bu maçı yenip çıkışa geçmek istiyoruz. Burası benim alışık olduğum bir ortam benim için bir problem bir sıkıntı da yok. Bizim burada nasıl gittiğimizde herkes biliyor. Onla ilgili konuşmayı da zamanı geldiğinde yapacağım ben. Sonuçta bildiğim bir ortam bildiğim bir oyuncu grubu biz geçen sene bu oyuncularla destan yazmıştık. Aynı şekilde aynı şeyleri yapmak istiyoruz. Geçen senden üç tane kaybımız var ama biz o oyuncular yerine Başlık oyuncular monte edip biz Trabzonspor maçına şartlar ne olursa olsun rakibimize saygı duyarak biz kazanmak üzerine plan yapıyoruz ve kazanmak istiyoruz diye konuştu.TRANZONSPOR'UN ÇOK SAKATI VARRakibin sakatlarına bakmadan saygı duyarak oynayacaklarını belirten Mustafa Kaplan, Karşımızda sakatlığı çok olan bir Trabzonspor var ama o kadronun içinde yer alan her oyuncu değerlidir. Biz hiçbir şeye bakmadan sadece kendi işimize bakıp rakibimize saygı duyuyoruz ama biz maçı kazanmak istiyoruz inşallah kazanan biz oluruz camiamızı mutlu etmek istiyoruz. Eksiğimiz yok ama sakatlarımız var. Geçen hafta Ante sakatlandığı için ilk kez bizimle birlikte çalışacak. Cebrail'in bir sakatlığı var ayağında ödem var maç gün oynaması biraz zor gibi gözüküyor. Aynı şekilde hep durumda sakatlığı devam ediyor. Ama biz cumartesiye kadar bekleyip ona göre bir kadro yapacağız. Geçen hafta oynayan bir ekip var ama biz bir de farklı işler yapmak istiyoruz. Hector ve Cebrail de oynama seviyesine gelirse oynatmak istiyoruz dedi.BERKE TÜRK FUTBOLUNA ÇOK ŞEY KATACAK16 yaşındaki Berke'nin hem Ankaragücü'ne hem de Türk futboluna çok şey katacak yetenekte olduğunu belirten Kaplan, Genç oyuncuları önem veren birisiyim. Ama şu an elimizdeki genç oyuncularımız 3-4 tane kaliteli oyuncumuz var. Biz bunların 2-3 tanesini kadroya da almak istiyoruz. Berke çok yetenekli bir oyuncu iyi bir oyuncu da olacak. Hem Türk futboluna hem Ankaragücü'ne çok şeyler katacak ama biraz zamana ihtiyacı var. Biz hafta sonu Berke'yi kadroya alıp fırsat bulursak oynatmayı düşünüyoruz şeklinde konuştu.SADAEV'E ULAŞAMIYORUZKaplan, Rus oyuncu Zaur Sadaev'e milli maç arasından beri ulaşamadıklarını belirterek, Sadaev milli maç arasından sonra daha dönmedi. Şu anda aramızda da yok zaten kendisine de bir türlü ulaşamadık. Dört günlük milli maç arasından sonra yedi ciddi yedinci sekizinci gün oluyor Sadaev şu anda aramızda değil şu anda kendisine zaten ulaşamadığımız için bunu da taraftarlarımız bilsin diye açıklama gereği duyduk dedi.