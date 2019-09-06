SPOR Naim Süleymanoğlu'nun film ve kitap tanıtım toplantısı yapıldı

Tamer Taşpınar Naim için ne yapsak azdır o çok büyük bir sporcuydu

Naim'i tek kelime ile anlatsak 'Cep Herkülü' ifadesini kullanırız

Özgür KABAN - Ahmet Turhan ALTAY İSTANBUL, (DHA) - Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu efsane sporcu Naim Süleymanoğlu'nun film ve kitap tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

İstanbul'da bir otelde yapılan tanıtım toplantısına Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filminin medya direktörü Arzu Mildan ve Naim Cep Herkülü kitabının yazarı da olan Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar katıldı. Başkan Tamer Taşpınar burada yaptığı açıklamada, Dünyada bu tip rekor kıran çok az sporcu var. Naim bizim gururumuz. Naim'i bir kelime ile anlat deseler 'Cep Herkülü' ifadesini kullanırız. ABD'deki şampiyonadan sonra bu ad ona konulmuştur. Naim 60 kilo, kilosunun üç katından fazla ağırlık kaldırma başarısı göstermiş bir sporcu. Kariyeri boyunca 46 dünya rekoru kırmış, üst üstte 3 olimpiyat kazanmış, 7 dünya 7 Avrupa şampiyonluğu bulunan bir isim. Naim, çok çok başarılı çok büyük bir sporcu, onun için ne yapsak azdır. Hemen vefatından sonra onun adına Türkiye Şampiyonası düzenledik. Bir de uluslararası bir yarış istedik. Bu külfetli bir işti, birtakım araştırmalarımız oldu. Bu yıl vefatının 2'nci yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin bunu üstlenebileceğini söyledi. Maddi olarak bize büyük katkı sağlıyor. Kendisine de çok teşekkür ederim. İnşallah kasım ayında uluslararası turnuvayı yapacağız. Bu açıdan da önemli çünkü olimpiyattan önce ülkeler puan topluyor. Naim'in adına yapacağımız yarışma da gümüş puan verecek. Naim'in hemen vefatından sonra çok güzel bir mezarlık yaptık. Bir yarışma açmıştık, benim kızım iç mimar, onunla ilgili beraber müthiş çalışmalar yaptık. Türk örf-adetlerine uygun, çok gösterişli olmayan, sadece mezar taşlarına olimpiyat halkalarının bulunduğu bir mezarlık tasarladık şeklinde konuştu.

'KİTAP ÖNEMLİYDİ AMA FİLM DE OLMALI DEDİK'

Kitap ve film hakkında da bilgi veren Taşpınar, Naim'in hayatını bir kitap haline getirmeliydik. Kitapta onunla ilgili bilinen, bilinmeyen kendi ağzından konuşmalar var. Onu tanıyanların ifadeleri var. Kitabımız 4 bölümden oluşuyor. Kitap önemliydi ama bir filmi de olmalı dedik. Böyle muhteşem, dünya tarihine geçmiş bir sporcunun filmi de olmalı dedik. Yaptığımız araştırmalar sonucunda Türkiye'de yapılan en iyi filmlerin yapımcılarından Mustafa Uslu'da karar kıldık. Umarım kitap da film de çok iyi ses getirir ve başarılı oluruz dedi.

Medya İlişkileri Direktörü Arzu Mildan ise film hakkında, Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi Kasım ayında vizyona girecek. Yapımcımız Mustafa Uslu, filmimizin yönetmenliğini Özer Feyzioğlu yapıyor, senaryosunu Barış Pirhasan yazdı. Filmin başrollerinde Hayat Van Eck, Yetkin Dikinciler, Gürkan Uygun, İsmail Hacıoğlu, Selen Öztürk gibi isimler yer alıyor. Umarım filmimizi beğenirsiniz diye konuştu.

Kaynak: DHA