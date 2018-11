Spor Nenad Bjelica Galibiyet İçin Buraya Geldik

28 Kasım 2018 Çarşamba 21:35



Spor Nenad Bjelica Galibiyet için buraya geldik Galatasaray 'da oynadım ve mutluydum ama bazı sıkıntılar olduOlgucan KALKAN İSTANBUL ( DHA ) - Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb 'in teknik direktörü Nenad Bjelica ve Bosna Hersekli futbolcusu Izet Hajrovic, Fenerbahçe ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi D Grubu beşinci hafta karşılaşması öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Nenad Bjelica, Çok iyi bir konumda üst turu garantileyerek İstanbul 'a geldik. Karşılaşmaya en iyi kadromuzla çıkacağız. Fenerbahçe'nin iç işleri bizi ilgilendirmez. Galibiyet için buraya geldik. Galibiyet almak için yarın akşam sahada olacağız. Biz her zaman en güçlü takımımızla lig veya Avrupa ayırt etmeden yola çıkıyoruz. Her daim 3 puan için oynuyoruz. Bizim tek bir amacımız var, o da galibiyet dedi.HAJROVIC GALATASARAY'DA OYNADIM VE MUTLUYDUM AMA BAZI SIKINTILAR OLDUDinamo Zagreb'in bir dönem Galatasaray'da forma giyen Bosna Hersekli futbolcusu Izet Hajrovic ise Galatasaray ile FIFA'lık olmasına ilişkin gelen bir soruya, Net olarak buna cevap vermek istemiyorum. Galatasaray'da oynadım ve mutluydum ama bazı sıkıntılar oldu. Konunun detaylarına girmek istemiyorum yorumunu yaptı.Yarın Fenerbahçe ile oynayacakları maçı değerlendiren Hajrovic, şu ifadeleri kullandı Genel olarak bu şehri çok seviyorum. Bu şehirde bana saygı duyuyorlar. Fenerbahçe'nin Türkiye 'de ligde zor durumda olduğunu biliyoruz. Belli kaliteleri var ve zorlanacağız fakat kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe kendi seyircisi önünde oynayacak. Olumsuz bir durumda olsalar da belli bir kaliteleri var. İyi maç çıkarmaya çalışacaklar ve bizim de tedbirli olmamız gerekiyor. Biz bu grupta gereken başarıya gösterdik ve buna devam edeceğiz.Öte yandan Hırvatistan ekibi Ülker Stadyumu'nda yaptığı antrenman ile yarınki maçın hazırlıklarını noktaladı.