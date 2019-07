SPOR Nihat Özdemir ve Fikret Orman'dan ortak basın toplantısı 1

SPOR Fikret Orman: Artık deniz bitti

"Önemli olan transfer bütçesi değil, kulüp bütçesi"

"Bu itibarsızlığı Türk futbolu kaldırmıyor"

"Bugünden itibaren bütün kulüpler talimatlara uymak zorunda"

Nihat Özdemir: UEFA bizden daha acımasız

"Talimatımız açık her kulüp bilançosunu belirleyebilir"

"Bilanço Türk lirası üzerinden değerlendirilecek"

"Kulüpler transfer yapamaz, yapsa bile oynatamaz"

"Dört büyüklerden baskı görmedik"

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,(DHA) - Fikret Orman, "Artık deniz bitti. Bu borç yapısında kimsenin birbirinden farkı yok. İşin vahim tarafı, UEFA yeni düzenleme ile birlikte bu yapılarla bizi direkt olarak Avrupa'ya almayabilir. Şampiyon olan takım bile Avrupa kupalarına gidemeyebilir" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan Kulüp Lisans Talimatı ile ilgili TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman ortak basın toplantısı düzenledi.

Bugün itibarıyla kulüplerin bütçelerine dikkat etmek zorunda olduğuna dikkat çeken Fikret Orman, "Fikret Orman, "Süper Lig'in marka değeri şu anda çok iyi değil. Biz Beşiktaş kulübü, Avrupa'ya anlaşmaya uyarak devam edebildik. Diğer takımlar da keza aynı durumda. Sürece baktığımızda bunu çözemedik. Finansal itibarımız iyi değil ve Türk futbolu olarak bundan zarar gördük. Federasyon gelir gelmez bunu gündemine aldı. Şu anda çıkan lisans talimatının alt yapısını birlikte oluşturduk ve bu talimatı çıkardık. Bugünden itibaren herkes bütçe içerisinde kalmak zorunda. En önemli kısım, kulüplerin bilanço planlamasını yapması için belli süre alacak olması. Hiç kimse önümüzdeki 6 ayda başlayacak rahatlığına kapılmamalı. Bugünden itibaren bu kurala uymak için planlama yapılmalı" ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ OLAN TRANSFER BÜTÇESİ DEĞİL KULÜP BÜTÇESİ"

Herkesin transfer gelir giderine takıldığını ve bunun yanlış olduğunu belirten Orman, "Herkes transfer bedeline takılıyor ama önemli olan kulüp bütçesi. Oyunculara yüksek maaş verip bütçenizin dışına çıkarsanız bu cezalarla karşılaşırsınız. Talimatname, iki yıllık geçiş süreci içeriyor. İlk sene yüzde 30, ikinci sene yüzde 15 aşma payı söz konusu. Bu anlamda takımlar hemen yüksek maaş bütçesinden kurtulamam demek durumunda kalmayacak. Personel gideri, antrenör maaşı gibi her şey bütçeye dahil. Önümüzdeki üç sene zor olacak ama sonra her şey rayına oturacaktır" diye konuştu.

"BU İTİBARSIZLIĞI TÜRK FUTBOLU KALDIRMIYOR"

Federasyon ile her konuda ortak çalışacaklarını vurgulayan Orman, "Bu sadece Beşiktaş mevzusu değil. Bu Türkiye'nin mevzusu. Bu itibarsızlığı, Türk futbolu kaldırmıyor ve marka değerimize zarar veriyor. İlk problemimiz tabii ki bu değil. Federasyonumuzla her konuda birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız" dedi.

NİHAT ÖZDEMİR: TALİMATIMIZ AÇIK HER KULÜP BİLANÇOSUNU BELİRLEYEBİLİR

Kulüp lisans talimatının çok açık kurallar içerdiğini dile getiren Nihat Özdemir, "Talimatımız açık. Kulüplerimiz bilançolarını en iyi kendileri biliyor. Hesaplarını kendileri dahi yapabilirler. Eylül ayının ilk ayında harcama limitini açıklayacağız. Harcama limitini aştığı duruma göre puan silme dahil bazı cezalarımız var. Mesela geçen sene bu talimat olsaydı ve talimata uymayan takımlara puan silme cezası uygulansaydı çok ciddi şekilde şampiyonluk ve küme düşme yarışı etkilenebilirdi. 7 kişilik bu kurulda çıkan bir kararın dönüş yolu yoktur. Biz, bunu uygulayacağız ve gerekli cezaları uygulayacağız. Biz UEFA cezalarına son vermek istiyoruz. Biz buna dur demek istiyoruz. Kuralları harfiyen uygulayacağımızı herkes bilsin" şeklinde konuştu.

"UEFA BİZDEN DAHA ACIMASIZ"

Talimatnamenin ilk iki yıl belli esneklikler tanıdığını söyleyen Özdemir, "UEFA bizden daha acımasız. Biz 2 yıl geçiş süreci bıraktık. UEFA'ya çok dosya bırakmayacağız. Bu büyük bir kolaylık ama şuna inanın biz bunu uygular ve kulüpler buna riayet ederse futbolumuz üç sene içerisinde kurtulabilir. Bankalarımız da ellerinden geleni göstermektedir. Bugün üç tane bankacı arkadaşımız bu kurulun içerisinde" dedi.

"BİLANÇO TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEK"

Kulüplerin bazı borçlarının Türk Lirası bir kısmının da döviz üzerinden olduğunun hatırlatılması üzerine konuşan Özdemir, "Bizim bildireceğimiz bilanço, Türk Lirası üzerinden olacaktır. Kulüplerin yaptığı transferler, ödenecek maaşlar, mevcut ücretler, gelirler, giderler, satış, taksitler... Bunlar bilançoda kolaylıkla hesaplanacak ve kulüplerin harcama limitleri Türk Lirası üzerinden açıklanacak" şeklinde konuştu.

"DÖRT BÜYÜKLERDEN BASKI GÖRMEDİK"

Dört büyük takımın önümüzdeki süreçte talimatın değişmesi üzerinde baskı yapabileceği ihtimali üzerine olup olmayacağı sorulan Nihat Özdemir, "Ben hiç öyle bir baskı görmedim. Beraber kafa kafaya vererek çalışıyoruz. Seçim oldu. Dört büyüğün 28 oyu, diğer kulüplerin 98 oyu var" ifadelerini kullandı.

"BİLANÇOYA GÖRE KULÜP EKSİDEYSE OCAK AYINDA TRANSFER YAPAMAZ"

Bu transfer döneminin sonunda ekside olan kulüplerin Ocak ayında transfer yapamayacağını belirten Nihat Özdemir, "Transfer dönemi Ağustos sonunda bitiyor ve Ocak ayında bir dönem daha var. Bilançoya bakarız eğer kulüp eksideyse ocak ayında transfer yapamaz. Yapsa bile lisans alamaz, oyuncuyu oynatamaz. Kurallar bu kadar açık" şeklinde konuştu.

(Tür: Spor)

Kaynak: DHA