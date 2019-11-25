SPOR Okan Buruk'tan Galatasaray
maçı öncesi motivasyon konuşması
İSTANBUL DHA
Medipol Başakşehir
Kulübü, teknik direktörleri Okan Buruk'un Galatasaray maçı öncesinde soyunma odasında yaptığı konuşmayı paylaştı.
Ali Sami Yen Spor
Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda 1-0 kazandıkları maç öncesi teknik direktör Okan Buruk, soyunma odasında şu konuşmayı yaptı;
Dışarıdaki herkes sizden bahsediyor. Sokaktaki insanların favorisi sizsiniz. Yukarıya doğru giden sizsiniz. Kendinize güvenecek olan sizsiniz. Bugün kazanacak olan yine sizsiniz. Çıkın kazanın. Tekrar sevinelim, tekrar kutlayalım.