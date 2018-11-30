Spor Okulu Antrenöründen Taciz İddiası

Eskişehir
'e bir futbol okulunda antrenörlük yapan M.G.'nin erkek öğrencilere cinsel tacizde bulunduğuna ilişkin açılan davanın duruşmasında karar çıkmadı.
Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu olarak yargılanan sanık M.G. ve taraf avukatları katıldı. Savunmasını yapan sanık M.G., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatini talep etti. Tanık dinlemelerinin ardından dosyadaki eksiklerin giderilmesi için mahkeme heyeti duruşmayı 8 Ocak 2019 tarihine erteledi
Eskişehir'de bir futbol okulunda antrenörlük yapan şüphelinin, E.E., E.E., O.G. ve F.K.T isimli öğrencileri, evlerine bıraktığı zamanlarda, maç sonrasında ve kimsenin olmadığı yerlerde cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla mağdur çocukların aileleri tarafından hakkında şikayette bulunulmuştu. Bunun üzerine polis tarafından gözaltına alınan M.G., mahkeme tarafından tutuklanmıştı. - ESKİŞEHİR
Futbol,Eskişehir