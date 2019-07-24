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SPOR Olimpija Ljubljana Malatya'ya geldi

SPOR Olimpija Ljubljana Malatya'ya geldiTaha AYHANMALATYA, (DHA)-UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana, Malatya'ya geldi.

24.07.2019 16:04
SPOR Olimpija Ljubljana Malatya'ya geldi
SPOR Olimpija Ljubljana Malatya'ya geldi
Taha AYHANMALATYA, (DHA)-
UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana, Malatya'ya geldi.
Özel uçakla Malatya Erhaç Havalimanı'na gelen kafilede futbolcular ve teknik heyetin yanı sıra yöneticiler de yer aldı. Olimpija Ljubljana kafilesi daha sonra havalimanından otobüsle ayrılarak kamp yapacağı otele geçti.
Tarihinde ilk kez Avrupa maçına çıkmaya hazırlanan Yeni Malatyaspor, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile yarın saat 20.00'de Malatya Stadyumu'nda karşılaşacak.

Ljubljana, Slovenya, Malatya, Avrupa, Güncel

Kaynak: DHA

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