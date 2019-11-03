Haberler » Güncel » Spor ordu'da off-road yarışları nefes kesti

Spor ordu'da off-road yarışları nefes kesti

SPOR Ordu'da Off-Road yarışları nefes kestiNedim KOVAN - ORDU DHAORDU'da düzenlenen Karadeniz Off-Road Kupası 5'inci ayak yarışları nefes kesti.

03.11.2019 17:58
SPOR Ordu'da Off-Road yarışları nefes kesti
Nedim KOVAN - ORDU DHA
ORDU'da düzenlenen Karadeniz Off-Road Kupası 5'inci ayak yarışları nefes kesti.
Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Gezenbilir Off-Road Kulübü tarafından Altınordu ilçesinde Melet ırmağı havzasında düzenlenen Karadeniz Off-Road kupası 5'inci ayak yarışları oldukça çekişmeli geçti. 20 aracın katıldığı yarışmada, pilotlar birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Çamurlu ve su birikintili parkurda kalan araçlar ise pistten kenara çekildi. Yarışları seyreden vatandaşlar da heyecan dolu anlar yaşadı.
Spor ordu'da off-road yarışları nefes kesti

Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
20:10 DHA YURT BÜLTENİ-14
20:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
20:10 Elazığ'da 3.9 şiddetinde deprem
19:41 Elinde Türk bayrağıyla Gündoğdu Marşı'nı söyleyen çocuk sosyal medyada gündem oldu
19:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, YPG'li teröristlerin havan topuyla şehit edilen 9 aylık Muhammed bebeğin ailesiyle görüştü
19:21 HDP'li Sezai Temelli'den skandal sözler: Bebek katili Öcalan'a 'Sayın' dedi!
19:00 MSB'den iddialara yalanlama: Sivil kuruluşlara ateş açıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor
18:44 ABD'nin terör raporunda YPG'nin isminin geçmemesine Dışişleri'nden tepki: Hukukla bağdaşmayan tutumlarını örtme gayretidir
18:41 Eşini öldürdü polise teslim oldu
18:28 Beşiktaş'ta halk otobüsü şoförünün durağa dalıp, 3 yolcuyu bıçakladığı o anları yolcular anlattı
3.11.2019 20:11:12