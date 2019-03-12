Spor Organizasyonlarının Adresi: Muğla

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DURMUŞ GENÇ - Yeşil doğası, koyları ve kültürel varlıklarıyla milyonlarca turistin tercih ettiği Muğla'nın, alternatif sportif faaliyetleriyle de ziyaretçilerin vazgeçilmezi olması hedefleniyor.Geçen yıl Dünya Kiteboard Şampiyonası, Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası, Türkiye Plaj Güreşi Şampiyonası, Altınpalet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası, Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 10. ayağı ve 54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu organizasyonlarına ev sahipliği yapan kentte, bu yıl sportif faaliyetlerin artırılarak bölge ekonomisine katkı sağlanması amaçlanıyor.Adrenalin tutkunu turistler, dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Fethiye ilçesindeki Babadağ'da uçuşlar gerçekleştirirken, deniz tutkunları ise kıyıda denize girip, istediği su sporuyla ilgilenebiliyor.Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla, özellikle kış aylarında kano ile kürek takımlarının kamp merkezi olurken, Bodrum, Marmaris, Fethiye ilçeleri de çok sayıda yelken ve yat yarışına ev sahipliği yapıyor.Kano ile kürek takımları, bölgedeki elverişli iklim ve uygun tesisler dolayısıyla son yıllarda Köyceğiz Gölü'nü tercih ediyor.Sakin Kent Akyaka Mahallesi'ndeki Akçapınar rüzgar ve uçurtma sörfü alanı ise yörede "Deli Mehmet" adıyla bilinen rüzgarı dolayısıyla, dünyanın en iyi sporcularının yanı sıra çok sayıda yabancı turisti de bölgeye çekiyor.Bodrum'da son yıllarda düzenli olarak gerçekleştirilen ve her yıl 500'e yakın sporcunun yer aldığı Uluslararası Optimist Yarışı, katılımcılarına büyük keyif veriyor. Yarışlara Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden katılan sporcular, hem denizde mücadele veriyor hem de bölgenin tanıtımını yapıp, ekonomisine katkı sağlıyor.The Bodrum Cup Uluslararası Denizcilik Festivali ve Yat Yarışları da ilgi çeken organizasyonlardan birisi. Bölgede yaklaşık 30 yıldır gerçekleştirilen etkinlikte yarışmacılar, eşsiz koylarda Bodrum guletlerinin çoğunlukta olduğu teknelerle mücadele etmenin heyecanını yaşıyor.Kış ve bahar aylarında Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) düzenlendiği Marmaris ERGO-MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları da bölgeye yoğun şekilde ziyaretçi çekiyor. Milyon dolarlık yatların katıldığı yarışlarda sporcular kıyasıya mücadele ediyor.Muğla ve ilçelerinde gerçekleştirilen bisiklet turları, Türkiye'nin birçok ilinden bölgeye ziyaretçi çekiyor. Bisikletçiler, kentin önemli güzergahlarında yaptıkları turlarla koyları ve ören yerlerini pedal çevirerek geziyor.Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 10. ayağı olan Türkiye Rallisi'ne geçen yıl ev sahipliği yaparak dünyaca ünlü pilotları ağırlayan Marmaris'te, organizasyonun ekonomiye, turizme ve ilçenin tanıtımına katkısı yüz güldürdü. Ralli tutkunları, Marmaris merkezli olarak Muğla çevresinde gerçekleştirilen şampiyonada, 4 gün boyunca dünyaca ünlü pilotları izleyip, yeşil ve mavinin buluştuğu bölgede heyecanlı anlar yaşadı.İlman: "Muğla, sadece deniz, güneş ve kumdan ibaret değil"Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bin 484 kilometreyle Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla'da, gün içerisinde farklı spor aktivitelerinin yapılabildiğini söyledi.Kentin, spor turizmi açısından çok zengin olduğunu belirten İlman, şunları kaydetti:"Muğla, sadece deniz, güneş ve kumdan ibaret değil. Kente gelenler, her alanda istediği sporu yapabiliyor. Muğla'da 4 mevsim her türlü turizm ve spor etkinlikleri yapabilmek mümkündür. Bölgemizde 12 ay spor turizmi hedefliyoruz. Bunun için kentte her türlü imkana sahibiz. Çok sayıda ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Amacımız Muğla'yı sporda vazgeçilmez yapmak. Organizasyonların artmasıyla, otellerimiz de 12 ay dolu kalacak."Rüzgar sörfü eğitmeni turizmci Özgür Ceylan ise 12 ay sportif aktivitelerin yapılabildiği bölgenin zengin imkanlara sahip olduğunu söyledi.Bu amaçla çok sayıda proje yürüttüklerini belirten Ceylan, "Projelerimiz ile Muğla'da spor, macera ve doğa turizmi öğelerini bir araya getirerek, dört mevsim boyunca birbirinden farklı faaliyetlerle turizm hareketliliğini sürdürmeyi hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.