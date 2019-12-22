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Spor otobüsün camını kıran beşiktaş taraftarları gözaltına alındı

Otobüsün camını kıran Beşiktaş taraftarları gözaltına alındıTaraftarların, stada getirildikleri otobüsün güvenlik kamerasını bantla kapatması dikkat çektiMustafa AKIN - ALİ DANAŞ - Olgucan KALKAN - Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini tribünden izlemek için Kadıköy'e getirildikleri otobüslerin...

22.12.2019 17:07 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:12
Otobüsün camını kıran taraftarları gözaltına alındı
Taraftarların, stada getirildikleri otobüsün güvenlik kamerasını bantla kapatması dikkat çekti
Mustafa AKIN - ALİ DANAŞ - Olgucan KALKAN -
- Beşiktaş derbisini tribünden izlemek için 'e getirildikleri otobüslerin camını kırdığı öğrenilen Siyah-beyazlı taraftarlar gözaltına alındı.
Vodafone Park kuzey kale arkasındaki Büyükşehir Belediyesi Garajı önünde toplanan Beşiktaşlı taraftarlar, bilet kontrollerinin ardından otobüslerle FB Şükrü Saracoğlu Kompleksi'ne ulaştı. Ancak stada gelen 2 otobüsün camının kırık olduğu tespit edilince, otobüsteki taraftarlar bir süre bekletildi. Elinden yaralanan bir taraftar, otobüsün camını kendisinin ve 3 arkadaşının daha kırdığını söyleyince, bu taraftarlar gözaltına alındı ve derbi maçı izlemekten men edildiler, otobüsten inen diğer taraftarlar ise stada alındı.
Bu arada taraftarların, bindikleri otobüslerdeki güvenlik kameralarının üzerini bantla kapatarak görüntü almasını engellemesi dikkat çekti. Taraftarları, otobüsün camını kırmadan önce otobüs içindeki kamerayı bantlamasına rağmen yakalandılar ve gözaltına aldılar.
Spor otobüsün camını kıran beşiktaş taraftarları gözaltına alındı

Fenerbahçe, Beşiktaş, Kadıköy, Güncel

Kaynak: DHA


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