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Spor otomobiline soyadı yazılı plaka takan gurbetçiye 5 bin TL ceza

YAZ tatili nedeniyle ABD'den, Edirne'nin Keşan ilçesine gelen ve spor otomobiline soyadının yazılı olduğu özel plakalar takan B.B.'ye polis ekiplerince 5 bin TL ceza kesildi.

04.08.2019 13:48 Spor otomobiline soyadı yazılı plaka takan gurbetçiye 5 bin TL ceza
YAZ tatili nedeniyle ABD'den, Edirne'nin Keşan ilçesine gelen ve spor otomobiline soyadının yazılı olduğu özel plakalar takan B.B.'ye polis ekiplerince 5 bin TL ceza kesildi.
ABD'de inşaat sektöründe çalışan B.B., yaz tatili nedeniyle spor otomobiliyle Keşan'a geldi. Aracının plakalarını çıkartarak, yerine soy isminin yazılı olduğu özel plakaları takan B.B., aracıyla çarşı merkezinde gezdiği sırada polis tarafından durduruldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekilerek incelenen aracın tescilli plakalarının sürücü B.B. tarafından çıkartılarak, bagaja konulduğu, yerine ise soyadının yazılı olduğu özel plakaların takıldığı belirlendi. Sürücü B.B.'ye, polis tarafından 5 bin TL idari para cezası kesildi.



Amerika Birleşik Devletleri, Keşan, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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