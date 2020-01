Spor özel sporcular masa tenisi şampiyonası başladı

SPOR Özel Sporcular Masa Tenisi Şampiyonası başladıLevent YENİGÜN KEMER ( Antalya ) (DHA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde 144 kulüpten 234 sporcunun katıldığı 3'üncü Yavuz Kocaömer 1'inci Bölge Masa Tenisi Şampiyonası başladı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Federasyon olarak asıl amacımız 'Her engellinin yapabileceği bir spor var' sloganıyla, engellileri kapalı kapılardan çıkarıp, onlara spor yaptırmak dedi.Kemer'e bağlı Kiriş Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV) ve Türkiye Paralimpik Komitesi'nin sponsorluğunda Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 3'üncü Yavuz Kocaömer 1'inci Bölge Masa Tenisi Şampiyonası başladı. 13-14 Ocak tarihleri arasında birinci bölge şampiyonası ve hemen ardından 16-17 Ocak tarihlerinde de ikinci bölge şampiyonası yine aynı otelde düzenlenecek. Birinci bölge şampiyonasına 144 kulüp katılırken, mücadeleler mental, down sendromlu ve otizm olarak üç ayrı klasmanda yapılıyor. Mücadelelerde 174'ü erkek ve 60'ı kadın olmak üzere 234 sporcu yer alıyor.Müsabakalar sırasında Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın da eline raket alarak Eskişehir'den şampiyona için gelen otizmli 17 yaşındaki Görkem Ağırbaş ile mücadele yaptı. Şampiyonada biten yaş grupları mücadelelerinin ardından dereceye giren sporculara madalyaları maçlardan sonra verildi.Düzenlenen organizasyonla ilgili olarak Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine açıklama yapan Federasyon Başkanı Birol Aydın, Bugün ülkemizin 81 ilinden otizmli, down sendromlu ve mental kardeşlerim Antalya'ya 3'üncü Yavuz Kocaömer Bölgeler Şampiyonası'na geldi. Bildiğiniz gibi Özel Sporcular Spor Federasyonu, son yıllarda diğer federasyonlardan daha hızlı büyüyen bir federasyon. Gerek kulüpleşme sayısında, gerekse sporcu sayısında. Artık ülkemizde engelliler kapalı kapılar ardından çıkıp spor sahalarına inmeye başladı. Bugün şu sahayı gördüğünüz zaman yıllardır belki eline topu alamayan çocuklar bugün Antalya'da kıyasıya bir mücadele yapıyor. Burada Özel Sporcular Federasyonu'nun aynı zamanda masa tenisi milli takımları da seçiliyor. Buradan seçilen milli takımlar ise daha sonra 2020'de yapılacak olan Tokyo Olimpiyatları'nda belki çok önemli sporcularla yarışacak dedi.Federasyon olarak asıl amaçlarının 'Her engellinin yapabileceği bir spor var' sloganıyla, engellileri kapalı kapılardan çıkarıp, onlara spor yaptırmak olduğunu vurgulayan Federasyon Başkanı Birol Aydın, Gerçekten de bunu son yıllarda başarmış durumdayız. Şu anda 81 ilde örgütlenen bir federasyon ve buraya gelen sporcuları ve aileleri gördüğünüz zaman engelleri aşmış bir federasyonuz. Biz sporla engelleri aştık. Gerçekten 2012 yılında küçük bir 90 kişilik gruptan şu anda 740 spor kulübüne ulaşmışız. Her yıl yüzde 100'lük bir artış var. Bu ne demektir Şırnak'tan da Edirne'den de Mersin'den de bir engellinin sokağa çıkması demektir. Biz inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla bütün engellilere ulaşıp, bütün engellileri evlerinden çıkartıp onlara spor yaptırmak istiyoruz. Daha çok engelliye ulaşmak için çalışıyoruz diye konuştu.