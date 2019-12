Spor özel sporcular türkiye'ye madalya ile döndü

SPOR Özel sporcular Türkiye 'ye madalya ile döndüİbrahim YILDIZ - Portekiz'de düzenlenen Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Talha Ahmet Erdem ve gümüş madalya kazanan Mehmet Can Topal'ın da aralarında bulunduğu milli kafile İstanbul'a geldi.Tarifeli uçakla saat 18.00'de Porto'dan İstanbul'a gelen milli sporcular İstanbul Havalimanı'nda Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, federasyon yetkilileri ve sporcuların aileleri tarafından çiçeklerle karşılandı. Portekiz'in Guimaraes şehrinde düzenlenen turnuvada 81 kiloda final maçında Portekizli rakibini yenen Talha Ahmet Erdem altın, T21 kategorisinde finalde rakibine 2-1 kaybeden Mehmet Can Topal gümüş madalya kazanmıştı.ENGELLİLER HAYDİ SPORA DİYORUZİstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Ülkemizde engellilerimizin nerelere geldiğini görüyoruz. Önceden dövülen, vurulan engelliler şimdilerde yurt dışından bizlere madalya getiriyor. Talha eğer dünya şampiyonu oluyorsa ülkemizde engellilere verilen önemin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Bugün engelliler altın çağını yaşıyorsa, bu madalyaları getiriyorsa bunun en büyük mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Biz burada şunu göstermiş olduk, engelli sporcularımız engellerini aşmıştır. Talha'nın orada Türk bayrağına sarılarak 'Şampiyon oldum' demesi Türk milletinin gücünü göstermektedir. Bütün engellilere diyoruz ki haydi spora. Aynı zamanda ülkemizde bildiğiniz gibi 2020 Dünya Down Sendromu Oyunları'nı inşallah Antalya'da yapacağız. 100 ülkeden bin 500 down sendromlu çocuğu Antalya'da ağırlayacağız. Hem Türk misafirperverliğini görecekler. Bu turnuva ülkemizin tanıtımı konusunda ülkemizin güvenliği konusunda son yıllarda Suriye'deki hainlere Talha'lar burada bir cevap verdi. İnşallah ülkemizin güvenliği olduğundan dolayı bu şampiyona ülkemizde yapılacak dedi.TALHA'NIN ANNESİ SEMİHA ERDEM O BENİM YOL ARKADAŞIM81 kiloda Portekizli rakibini 4-2 yenerek şampiyon olan Talha Ahmet Erdem ise Bizim için büyük bir başarı oldu. Başta antrenörlerimiz olsun, ekibimiz olsun hepimiz başardık. Bugün evimize geldik. Ekibimle gurur duyuyorum dedi. Gözyaşlarına hakim olamayan milli sporcu Erdem'in annesi Semiha Erdem ise duygularını şu şekilde aktardı Ülkemiz adına gururluyum. Çok heyecanlıyım. herkese teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese. Benim yol arkadaşım şimdiye kadar biz onunla geldik yolumuz daha çok açık olur diye konuştu.ANNE VE BABAMDAN ÖZÜR DİLERİMT21 kategorisinde finalde kaybederek gümüş madalya kazanan Mehmet Can Polat ise Anne ve babamdan özür dilerim ikinci olduğum için. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Olsun, sıralamada ikinci oldum . Bir daha oynayacağım, birinci olacağım herkes görsün dedi.