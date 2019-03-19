Spor Panayırı Yoğun İlgiyle Başladı

Kula Şehit Ömer Halisdemir Yunusemre Kent Meydanı'nda başlayan panayıra çocuk ve gençlerin ilgisi büyük oldu. Çeşitli branşlarda spor aktivitelerinin yanı sıra oyun parkurlarında eğlenen gençler, keyifli dakikalar geçiriyorlar. Spor Panayırı'na katılan Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, gençlerle oyunlar oynarken, onlara bazı hediyeler verdiler.

TOPOĞLU: "MANİSA'DA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ"

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Manisa'da olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Türkiye'nin her yerinde çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Burada sporu tabana yayma adına gençlerimizle birlikteyiz. Manisa'da olmaktan çok mutluyuz. 8 gençlik merkezi ve 1 kamp merkeziyle Manisa'da hizmet veriyoruz. Bu anlamda Manisa, bizim için önemli bir şehir. Aynı zamanda burası, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da memleketi. Bu tip kültürel, sanatsal, sporsal etkinliklerimiz devam edecek. Tüm Manisalıları ve Kulalıları etkinliğimize bekliyoruz" dedi.

ALTUNSOY: "ÇOCUKLARIMIZI SPORA TEŞVİK ETMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Program ile ilgili bilgi veren Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy da "Spor panayırımızın amacı çocuklarımıza spor yaptırmak, hareket ettirmek, çocuklarımıza spor kültürümüzü kazandırmaktır. Burada Manisalı sporcu arkadaşlarımız da kendi hünerlerini sergiliyorlar. Bu arkadaşlarımızı seyreden çocuklarımıza spor yapmayı teşvik etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Panayır boyunca Kula'da şu etkinlikler düzenlenecek: "19-20 Mart 2019 Spor Panayırı (Kula Yunus Emre Kent Meydanı), 19 Mart: Aykut Kuşkaya Vatan Ezgileri Konseri (Kula Yunus Emre Kent Meydanı), 22 Mart: Murat Kekili Konseri (Kula Yunus Emre Kent Meydanı), 24 Mart: Yusuf Güney Konseri (Kula Yunus Emre Kent Meydanı), 26 Mart: Bekir Develi ve Erem Şentürk'ün konuşmacı olduğu Gençlik Buluşması (Yunus Emre Kültür Merkezi), 27 Mart: Ahmet Yenilmez'in yazıp yönettiği Mehmet Akif Ersoy ve Çanakkale Oyunu (Yunus Emre Kültür Merkezi)"

Kaynak: Bültenler