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Spor paris saint germain istanbul'a geldi

Paris Saint Germain İstanbul'a geldiEnver ALAS/İSTANBUL, (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci hafta maçında yarın Galatasaray ile karşılaşacak Fransız ekibi Paris Saint Germain (PSG), İstanbul'a geldi.

30.09.2019 15:39
Paris Saint Germain İstanbul'a geldi
Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci hafta maçında yarın Galatasaray ile karşılaşacak Fransız ekibi Paris Saint Germain (PSG), İstanbul'a geldi.
Fransız takımını getiren özel uçak saat 14.30 sıralarında İstanbul'a indi. PSG kafilesi, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ndeki işlemlerinin ardından kendilerini otele götürecek otobüse geçti. Otobüs saat 15.00 sıralarında misafir takımın konaklayacağı otele hareket etti. Kafilede, Paris Saint Germain'in Katarlı sahibi Nasser Al Khelaifi de yer aldı.
Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında Galatasaray ile Paris Saint Germain yarın saat 22.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Spor paris saint germain istanbul'a geldi

Paris Saint Germain, Galatasaray, İstanbul, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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