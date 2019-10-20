Haberler » Güncel » Spor pascal nouma ilk defa seçime katılıyorum, mutluyum

Spor pascal nouma ilk defa seçime katılıyorum, mutluyum

SPOR Pascal Nouma İlk defa seçime katılıyorum, mutluyumKaan ÜLKER İSTANBUL, (DHA) -Beşiktaş Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'na katılan siyah-beyazlıların eski futbolcusu Pascal Nouma, başkanlık seçimi için oyunu kullandı.

20.10.2019 14:06
SPOR Pascal Nouma İlk defa seçime katılıyorum, mutluyum
Kaan ÜLKER İSTANBUL, (DHA) -
Beşiktaş Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'na katılan siyah-beyazlıların eski futbolcusu Pascal Nouma, başkanlık seçimi için oyunu kullandı.
Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Nouma, Benim için çok önemli bir gün. İlk defa seçime katılıyorum ve mutluyum. Eski başkana teşekkür ediyorum. Bilmiyorum yeni başkan kim olacak. Ben yaşlandım ama Beşiktaşlıyım. Benim oğlum futbolcu olarak geliyor. O futbol oynayacak diye konuştu.
Spor pascal nouma ilk defa seçime katılıyorum, mutluyum

Pascal Nouma, Bora Füzesi, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:42 Son dakika: PKK/YPG'nin Güvenli Bölge'den çekilme anları kameralara yansıdı
15:42 Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
15:42 Siirt'te cezaevi firarisi yakalandı
15:42 Şili'deki zam karşıtı protestolar
15:41 Kazada hayatını kaybeden üniversiteli Kader, toprağa verildi
15:41 Ara Güler ölümünün 1. yılında mezarı başında anıldı
15:40 Türkiye'de tedavi edilen Mısır akbabası, Bulgaristan'a gönderildi
20.10.2019 15:44:19