SPOR Pedro Rebocho Beşiktaş kariyerimde çok büyük bir adım

Quaresma çok büyük bir oyuncu?

'Elimden geleni yapıp yüzde yüzümü vereceğim'

'Beşiktaş'ın fantastik bir taraftarı var'

- Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Pedro Rebocho, kulübün sosyal medya kanalına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Portekizli oyuncu, 'Beşiktaş gibi bir kulübün formasını giyecek olmak benim kariyerimde çok büyük bir adım olacak. Çok büyük bir kulüp, çok taraftarı var. Beşiktaş büyük bir kulüp olduğu, Avrupa'da tanınan bir kulüp olduğu için tabii ki Beşiktaş'a yardımcı olmak, katkıda bulunmak için geldim' dedi.

Milli takım hedefi olduğunu vurgulayan Rebocho, 'Beşiktaş, Avrupa'da gözde bir kulüp, eğer ben burada başarılı olursam, bu milli takım hedefime ulaşmamda yardımcı olacak' ifadelerini kullandı.

'QUARESMA ÇOK BÜYÜK BİR OYUNCU'

Takımda Ricardo Quaresma'nın olmasının kendisi için büyük bir avantaj olduğunu vurgulayan 24 yaşındaki oyuncu, 'Çok uzun zamandır izlediğim zaten bildiğimiz bir oyuncu. Portekiz'de her oyuncunun idolü olan, büyük bir oyuncu. Bugüne kadar videolarını izliyorduk. Bugün kendisiyle tanışma fırsatım oldu. Uzun zamandır burada, Portekizli olarak benim için çok büyük bir avantaj takımda Portekizli birinin olması ve bu kişinin Quaresma olması' şeklinde konuştu.

'ELİMDEN GELENİ YAPIP YÜZDE YÜZÜMÜ VERECEĞİM'

Oyun stili hakkında bilgi veren Portekizli oyuncu, 'Ofansif bir oyuncuyum, asist yapmayı seviyorum ama tabii ki görevim takıma ve takım arkadaşlarıma yardımcı olmak. Hem defansif hem ofansif olarak elimden geleni yapacak, yüzde yüzümü vereceğim. Böyle bir oyuncuyum zaten. Hırslı, çok istekli, çok arzulu bir oyuncuyum, bunu herkes görecek. Alçak gönüllüyüm, alçak gönüllülüğe ve çalışmaya inanıyorum. Sahanın içinde, antrenmanlarda, maçta aynı şekilde çalışacağım ve takımıma yardımcı olacağım' diye konuştu.

'BEŞİKTAŞ'IN FANTASTİK BİR TARAFTARI VAR'

Beşiktaş taraftarını daha önce duyduğunu ifade eden defans oyuncusu, 'Beşiktaş'ın gerçekten fantastik bir taraftarı var, Beşiktaş Avrupa'da bilinen, saygı duyulan bir kulüp ama benim buraya gelmemde taraftarın etkisi çok büyüktü. Bu ambiyansta futbol oynamak bütün futbolcuların rüyasıdır, arzusudur. Onların o sıcak desteği ile beraber çok büyük işler yapacağız' açıklamasında bulundu.

Pedro Rebocho beğendiği oyunculara için ise, 'Kendi pozisyonumda söyleyecek olursam Marcelo, Joao Cancelo. Ön tarafta beğendiğim, hedef aldığım oyuncular da Messi, Ronaldo, Quaresma' dedi.

Kaynak: DHA