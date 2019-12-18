Haberler » Güncel » Spor rekortmen yüksek atlayıcının hedefi türkiye'ye ilki yaşatmak - Haber

Spor rekortmen yüksek atlayıcının hedefi türkiye'ye ilki yaşatmak

Rekortmen yüksek atlayıcının hedefi Türkiye'ye ilki yaşatmakTolga YILDIRIM ANTALYA,(DHA) - Yüksek atlama Türkiye rekorunun sahibi Alperen Acet (21), 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanarak, Türkiye'ye ilki yaşatmak istediğini söyledi.

18.12.2019 10:35 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:37
Rekortmen yüksek atlayıcının hedefi 'ye ilki yaşatmak
Tolga YILDIRIM ANTALYA,(DHA) - Yüksek atlama Türkiye rekorunun sahibi Alperen Acet (21), 2020 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanarak, Türkiye'ye ilki yaşatmak istediğini söyledi.
Denizli'de ikamet eden Alperen Acet, futbol seçmelerine katılmak için gittiği organizasyonda kontenjanın dolu olması sebebiyle yüksek atlama yarışlarını izledi. Bu sırada atlayış yapanlardan daha yükseğe atlayabileceğini iddia eden Alperen Acet, denemek için gerçekleştirdiği atlayışın ardından bu sporu yapmaya karar verdi. Yüksek atlama takımına seçilen Alperen Acet, ilk senesinde Denizli'de birinci oldu. Daha sonra antrenör Cavit Ceylan ile çalışan Alperen Acet, 15 civarında Türkiye şampiyonluğu kazanıp, uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi başarıyla temsil etti.
Yüksek atlamada Metin Durmuşoğlu'na ait 16 yıllık rekoru, 2018'deki 2.30 metrelik atlayışıyla kıran Alperen Acet, Avrupa Atletizm Şampiyonası'ndaki 5'inciliğiyle Türkiye'yi bu branşta finalde temsil eden ilk sporcu unvanına sahip oldu. Yıldızlar, 23 Yaş altı ve büyükler kategorisinde çok sayıda rekora adını yazdıran milli sporcu Alperen Acet, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları hazırlıklarına 'daki milli takım kampında devam ediyor.
ALPEREN ACET HEDEFİM OLİMPİYATLARA GİTMEK
Olimpiyata katılmayı hedeflediğini anlatan milli sporcu Acet, Hedefim öncelikle olimpiyata gitmek sonrasında da final yarışıp madalya kazanmak. Yüksek atlamada daha önce olimpiyata katılan Türk sporcu yok. Erkeklerde bunu başaran yok. Ben öncelikle olimpiyata katılıp hem kendime hem ülkeme bu ilki yaşatmak istiyorum. Bir sporcunun gelebileceği en yüksek nokta olimpiyata katılmak. Madalya da kazanırsam dünyalar benim olur diye konuştu.
Spor rekortmen yüksek atlayıcının hedefi türkiye'ye ilki yaşatmak

Antalya, Türkiye, Tokyo, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

11:46 BAKAN FATIH DONMEZ ENERJIDE AR-GE CALISTAYI'NDA KONUSTU - Haber
11:46 Bakan fatıh donmez enerjıde ar-ge calıstayı'nda konustu - Haber
11:46 Kayseri erciyes'in esintisi, kayseri pastırmasının ilacı - Haber
11:46 Antalya avrupa şampiyonu aleyna ellerim patlayana kadar çalıştım - Haber
11:46 Ellerinin hamuruyla istanbul trafiğine meydan okuyorlar - Haber
11:34 Türkiye'de vatandaşların en güvendiği kurum belli oldu - Haber
10:21 Köpeği otomobile bağlayıp koşturdu - Haber
09:47 İstanbul ve İzmir dahil bazı kentlerde 2050'de su baskını meydana gelmesi riski arttı - Haber
09:40 Göz tansiyonu ile sol gözünü kaybeden 3 çocuk babası, yardım eli bekliyor - Haber
08:10 Son dakika: İçişleri Bakanlığı, FETÖ'den tutuklanan Urla Belediye Başkanı'nı görevden aldı - Haber
18.12.2019 11:47:17