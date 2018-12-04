Spor Revna Demirören Engelli Çocukların Daha İyi Eğitim Alması ve Yaşam Sürmeleri İçin El Ele Verdik

04 Aralık 2018 Salı 12:30



04 Aralık 2018 Salı 12:30

Revna Demirören Engelli çocukların daha iyi eğitim alması ve yaşam sürmeleri için el ele verdikRehabilitasyon merkezimiz 2019 yılında açılacakBağışçılarımıza ve yardımseverlerimize teşekkür ediyorumTFF ve Kulüpler Birliği de çok yardımcı olduMonik İpekel Spor, çocukların rüyasıİbrahim ALİOĞLU, İSTANBUL,(DHA)Türkiye'nin en önemli futbol takımlarını aynı projede buluşturan Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği, Bizce Yapım ile ortak yürüttüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlügü'nün desteğini de alarak ONLARIN GÖZÜNDEN FUTBOL DÜNYASI konseptiyle; şehit, gazi ve engelli polis ailelerinin çocuklarına yardım eli uzattı.Tanıtım gecesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Revna Demirören, Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği'ne 2017 yılından beri başkanlık yapıyorum. Öncelikle şehit polis ve engelli çocukların daha iyi bir eğitim alması, daha kaliteli bir yaşam sürmeleri için bir rehabilitasyon merkezi kurmak için yola çıktık. Derneğimiz 2013 senesinden beri faaliyet gösteriyor. Allah kısmet ederse 2019 Mart ayında bütün bu engelli çocuklarımız için çok güzel bir merkez açmış olacağız dedi.Futbol dünyasından özellikle çocukların istediği futbolcularla birlikte fotoğraf çekimi gerçekleştirdiklerini belirten Demirören, Bu akşam özel olarak İstanbul Emniyeti ile bir çalışmamız var. Şehit çocuklarımızın katkılarıyla, futbol dünyasından özellikle çocuklarımızın istediği oyuncular ve profesyonellerle birlikte fotoğraf çekimi gerçekleştirdik. Fotoğraflarımızın tümü satışa sunuldu ve gece başlamadan satıldı. Bütün bağışçılarımıza ve yardımseverlerimize teşekkür ediyorum. Bize bu projede 'Bizce Yapım' yardımcı oldu ifadelerini kullandı.TFF VE KULÜPLER BİRLİĞİ DE ÇOK YARDIMCI OLDUProjeyi gerçekleştirmek adına Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği'nin de kendilerine oldukça yardımcı olduğuna değinen Revna Demirören, sözlerini şu şekilde sonlandırdıİstanbul Emniyeti'nden şehit aile ve çocuklarının istediği bir konsepti futbol. Biz de bu talebi Hayat Paylaşım, Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği ile bir araya geldik ve sonucunda bu proje ortaya çıktı. Şehit çocuklarımız bu projede yer almaktan büyük keyif duydular. Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği de bu konuda bize çok yardımcı oldular. Çok güzel bir fikir ve proje çıktı ortaya. Fikri de 'Bizce Yapım' verdi, Ahmet beye de çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir proje oldu.AHMET YILMAZ REVNA HANIMA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZBizce Yapım Proje Yönetmeni Ahmet Yılmaz ise Projemiz 3'üncü senesinde, her sene bir proje yapıyoruz. Bu sene de Hayat Paylaşım Derneği ile beraber proje yaptık. Revna hanıma da çok teşekkür ederiz. Birlikte çalıştığımız için çok memnunuz. Şehit ve gazi çocukları futbol dünyasındaki isimlerin fotoğraflarını çekti, bugün de sergisini yapıyoruz açıklamasında bulundu.MONİK İPEKEL GÜZEL BİR PROJE GERÇEKLEŞTİRDİKHayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği'nin ilk başkanı Monik İpekel, derneğin gerçekleştirdiği 'Onların Gözünden Futbol Dünyası' projesi hakkında bilgiler verirken, kuruluş amaçlarını da anlattı. İpekel, Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneğimiz 2013 yılında kuruldu. Biz o günden bugüne kadar tamamen eğitime destek ve özellikle devletimize hediye etmek üzere bir zihinsel yerleşim ve rehabilitasyon okulu açmak adına kuruldu. Zaten 5 senedir bu derneğin hem bu faaliyetleri hem de artık Ocak ayında ya da Şubat'ın ilk haftasında bu yaptırdığımız okulu açmak istiyoruz dedi.Emniyet güçlerinin desteğiyle birlikte projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Monik İpekel, Güzel bir proje. Bunu biz emniyet güçlerinin kendileriyle birlikte el ele tutuştuk ve oradaki engelsiz yaşam için, özel çocuklarımız için daha rahat eğitim alabilecekleri bir alan yaratmak istedik. Sonrasında Milli Eğitim Bakanımız ve Sağlık Bakanımız da bu proje için bize büyük bir destek verdi. Böylece yardımseverler ile birlikte bu binanın tamamını bitirmek üzereyiz. Bu gecenin anlamı da hem arkadaşlarımıza hem de emniyet güçlerine teşekkür etmek. Neden emniyet Emniyet çok önemli. Mustafa Çalışkan bizim kahramanımız zaten. Darbe gecesi de İstanbul'u o kadar iyi yönetti ki ona şükran borcumuz var. Ben çocukluğumda polis amcayla büyüdüm, hala öyle. Torunuma da diyorum, 'Bir şey olursa polis amcaya git' diye, değişen bir şey yok. Polis bizim polisimiz. Onların saatleri yok. Sabah çıkıyorlar kaçta geliyorlar bilmiyoruz. Yükleri çok ağır. ancak teşekkür edebiliriz. Bir marka yerindeyiz, emek sineması burası. Bu markayı Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan yarattı. 3 dönemdir Beyoğlu'nda bir marka yarattı. Değişen hiçbir şey yok burada. Bu yüzden devletime ve devlet büyüklerime müteşekkirim. Herkese teşekkür ediyorum böyle bir geceyi burada düzenleyebildiğimiz için şeklinde konuştu.İPEKEL SPOR, ÇOCUKLARIN RÜYASISporun çok önemli olduğuna vurgu yapan İpekel, açıklamalarını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Dernek Başkanı Revna Demirören, Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ve kendilerine destek olan 5 kulübe teşekkür ederek sonlandırdı. İpekel, Tabii ki esasında teşekkürü borç bildiğim biri daha var; başkanımız Revna Demirören ve eşi Yıldırım Demirören. Ben Yıldırım'ın çocukluğunu gençliğini biliyorum. İlk kez maça gitme sebebim Yıldırım'dır benim. Bir grup hanımdık. İlk kez o beni maça götürdü Maçka'da. Yıldırım benim gizli kahramanımdır. 5 kulüp bize çok büyük destek verdi. Fikret Orman çok büyük destek verdi biliyorsunuz Kulüpler Birliği'nin başkanı. Neden futbol Çünkü spor çocukların rüyası, çok önemli. Rüyaları var, futbolcu olmak, sporcu olmak gibi. Bu yüzden de bu tercihte bulunduk ifadelerini kullandı.