Spor rıza çalımbay alanya ile çok zor bir maç oynayacağız

Rıza Çalımbay: Alanya ile çok zor bir maç oynayacağız

SİVAS, (DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, "Aytemiz Alanyaspor çıkışta olan bir takım. Geçen sezon da başarılıydılar. Çok zor bir maç oynayacağız, bunun farkındayız" dedi.

Süper Lig'in 5'inci haftasında kendi sahasında Trabzonspor ile karşılaşan ve rakibini 2-1 mağlup eden Sivasspor, ara vermeden ligde gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Trabzonspor maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınma ve pas çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.

'ÇOK ZOR BİR MAÇ OYNAYACAĞIZ'

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Rıza Çalımbay, Alanyaspor ile zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Aytemiz Alanyaspor çıkışta olan bir takım. Geçen sezon da başarılıydılar. Çok zor bir maç oynayacağız, bunun farkındayız. Başakşehir gibi bir deplasman maçı oynayacağız. Her şeye hazırız. Sadece sakat arkadaşlarımız var. Ona bugün de Emre katıldı. Ama yapacak bir şey yok. 2 tane maçımız var ve bizim çok önemli. Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarını iyi bir şekilde bitirmeyi hedefliyoruz. Milli maç arası bizim için çok önemli. O arayı da en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Sakat arkadaşlarımız da gelince inşallah daha iyi olacağız" dedi.

Çalımbay, Trabzonspor maçına gelen taraftarlara teşekkür ederek, "Taraftarın katkısı maçı kazanmamızda çok büyüktü. Keşke her maçımız böyle olsa. Daha kalabalık olsa. O zaman futbolcu arkadaşlarımız da bambaşka oynarlar. Onun için taraftar her zaman büyük bir güçtür. Onu para ile bile alamazsın. Değeri ölçülmez. O nedenle ne kadar fazla olursa bize o kadar büyük faydaları olur" diye konuştu.

Kaynak: DHA