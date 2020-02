SPOR Rıza Çalımbay: Maç saatleri bizi zor durumda bırakıyor

SPOR Rıza Çalımbay: Maç saatleri bizi zor durumda bırakıyorEraydın AYTEKİN-Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) -Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, basın mensuplarıyla bir araya gelerek takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Sivasspor'un kupada oynayacağı maçların gününe ve saatine tepki gösteren Çalımbay, fikstürün hava şartlarına göre ayarlanması gerektiğini ifade etti. Gaziantep maçından dersler çıkaracaklarını ifade eden Çalımbay, "Tek yürek olmamız lazım" dedi.Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay kulüp tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Takımın ligdeki son durumu ve kupa ve ligde oynanacak olan maçlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çalımbay, devre arası transfer döneminde yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalar yaptı. Ligdeki Gaziantep FK maçında sahadan beklemedikleri bir sonuçla ayrıldıklarını ifade eden Çalımbay, "Böyle olmasını kesinlikle istemiyorduk. Biz kötü goller yedik, ama çok kötü de goller kaçırdık. Yediğimiz kadar da goller kaçırdık. Bizim o golleri mutlaka atmamız gerekiyordu. Özellikle hem taktik değişikliği hem sonradan riske girerek güzel şeyler yaptık ama Gaziantep de girdiği pozisyonları iyi değerlendirdi. Futbolun içinde olan şeyler bunlar. Bu mağlubiyetten iyi şeyler çıkarırsak bu size çok iyi şeyler kazandırır. Lig çok uzun bir maraton. Çok kritik maçlarımız var. Onun yanında kupa maçlarımız var. Başakşehir, Trabzon ve Alanya maçları bunlar bizim için çok kritik maçlar. Bunların hepsinin farkındayız. Bu mağlubiyetten çok iyi bir ders çıkarıp önümüze bakmamız lazım. Zaman zaman inişli, çıkışlı grafikler olacaktır" dedi."MAÇ SAATLERİ BİZİ ZOR DURUMDA BIRAKIYOR"Ligde ve kupada oynanacak maçların saatlerinin takımı zor durumda bıraktığını aktaran Çalımbay, "Bizim sıkıntımız var. Maalesef bunu başkanımız da dile getirdi. Bu işin başındaki arkadaşlarımız biraz dikkatli bakabilseler, siraz Sivasspor'a, Sivas şehrine anlayışlı olabilirlerse bizim açımızdan mükemmel olacak. Bizim en büyük sıkıntımız lig ve kupa maçlarının saatleri ve günleri. Bu bizi çok zor durumda bırakıyor. Şuanda Kone, Fernando, Marcelo, Erdoğan ve Emre bunların hepsi sakat. Oynayıp oynamayacakları belli değil ama Kone, Fernando ve Marcelo oynayamaz 3'er hafta. Erdoğan ile Emre belli değil ikisi de riskli. Arkadaşlarımız maç tarihlerini yaparken, maç saatlerini yaparken bizim kupa maçımızı 20: 30'a veriyorlar. 20: 30'dan sonra bizim dönme şansımız yok, riskli. Uçak inmeyebilir, her şey olabilir. Biz geri dönebiliriz. O yüzden bir gün daha orada kalacağız. Sonra geliyoruz dinleniyoruz ve bizi Başakşehir maçına, final gibi bir maça çıkarıyorlar. Ben burada yedek mi tam takım mı çıkayım? 2 günde arkadaşlarımızı toparlamamız zor. Antalya maçının rövanşında 20: 30'da. 20: 30'da Sivas'ta hava eksiye dönüşüyor. Çok soğuk oluyor. Kar, buz her şey olabilir. 20: 30'da bir maç vermek bence doğru değil. Rövanş maçından iki gün sonra Trabzon'a gidiyoruz. Biraz anlayışlı olmaları gerekiyor. Hava şartlarına göre hareket etmeleri gerekiyor. İkilemde kaldık. Nasıl kadro çıkaracağımızı kestiremiyoruz. Sivas'a karşı biraz anlayışlı olmaları gerekiyor. 4 tane transferimiz var. Bunlar yeni geldi, hemen kullanmamız mümkün değil ama mecburen kullanacağız. Bizim kadro çıkarma ve dinlenme gibi şansımız yok. Yayıncı kuruluşun ve federasyonun anlayışlı olması gerekiyor" diye konuştu."HERKES 'BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ' DİYOR"Ligde oynayacakları Başakşehir maçının çok kritik olduğunu belirterek taraftarı maça davet eden tecrübeli teknik adam şunları kaydetti: "Antep maçı aslında ders alınacak bir maçtı. Bambaşka bir şekilde o maça (Başakşehir) çıkmamız gerekiyor. Bundan önce nasıl şehir bütünleşmişse aynı şekilde olmamız gerekiyor. Biz hiçbir zaman şampiyon olacağız diye çıkmadık. Hiçbir zaman benim ağzımdan kimse duymamıştır şampiyon olacağız diye. Bizim altımızdakilerin hepsi 'Biz şampiyon olacağız' diyorlar. Olabilir, bu futbol. Biz maç maç bakıyoruz. Ben arkadaşlarıma yürekten güveniyorum. Transferlerle uyum sağladıktan sonra alternatifli bir kadromuz olacak. Sakat arkadaşlar da gelince daha iyi olacağız. Sivasspor olarak biz final maçlar oynayacağız. Biz 1 ayda 9 maç oynuyoruz. Bu dayanılmaz.""TEKNİK DİREKTÖRLERİN DİKKATLİ OLMASI GEREKİYOR"Gaziantep FK maçında teknik direktör Marius Sumudica'nın davranışlarına tepki gösteren Çalımbay, "Biz teknik direktörler olarak topluma mal olmuş insanlarımız. Her yapacağımız hareket taraftarı ve herkesi tahrik eder. Onun için dikkatli bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Gaziantep teknik direktörü için söylüyorum, galipsiniz, yapma, yani tahrik etme benim oyuncuma bağırma, oyuncuma hareket yapma. Kendisi benden özür diledi basın toplantısından sonra bir şey yapmadığını söyledi. Ben de bir şey yapmasa oyuncunun gelip teknik direktöre bir şey yapmayacağını söyledim. Onun için çok dikkatli olmak gerekiyor. İnsanları tahrik etmemesi gerekiyor. Orada bir kavga, kargaşa olmuş, ben hiç gitmem ilk defa gittim. Bizimkiler sinirli olabilir. Maçın durumuna göre davranabilir. Özellikle Caner stoper oynayıp kart görmeyen oyunculardan bir tanesi. Efendi ve kibar bir çocuk sen o çocuğu tahrik ettiysen herkes olur" diye konuştu."HERKESİN AYAĞI YERE BASACAK"Ligdeki en önemli maçların Rize ve Antep maçının olduğunun altını çizen Çalımbay, "Bu maçları zaten oynayacağız final maçları bunlar bizi korkutan maçlar değil. Biz kendi kimliğimize tekrar bürüneceğiz. Antep maçının zararından çok faydası olacaktır. Herkes bir kere ayağını yere basacak. Aslında Rize maçı bir sinyal verdi. Orada da sağ olsun hakem arkadaşlarımız nasıl görüyorlarsa bir santimle golü iptal ediyorlar. Gençlerbirliği maçında da nasıl görüyorlarsa golü veriyorlar. Çizgi olayını bir türlü anlayamadım. Biz bunlardan ders alacağız. İşimize bakacağız. Biz inşallah çok daha iyi duruma geleceğiz" dedi."BÖYLE FİKSTÜR OLUR MU"Kupadaki fikstüre de tepki gösteren Çalımbay, kupanın oynanmaz hale geldiğini aktararak, "Kupa maçlarını o kadar zor oynuyoruz ki bazen kupaya niye gidiyoruz kısmına geliyor. Böyle bir fikstür olur mu? Trabzon bugün oynuyor. Biz Perşembe oynuyoruz. Şartları da anlatıyoruz. Buradaki şartları da bilmeleri gerekiyor. Eskiden hava nedeniyle burada kulaklar dondu. Bir sürü sıkıntılar yaşandı ve seyirci gelemez. Vermeyin maçları 20: 30'a. Sivas'a hiç vermeyin, hafta içi nasıl veriyorsun. Başkan da söyledi, ben de söyledim bir türlü anlatamadım. Madem biz liderin maçı 20: 30'a veriyorsun, Başakşehir maçını da ver, onu neden vermiyorsun. Bu konuda anlayışlı olmalarını istiyoruz. Müracaat ettik. Çarşamba oynayalım dedik" ifadelerini kullandı."TEK YÜREK OLMAMIZ LAZIM"Sivasspor'un medyada fazla yer almamasının sorulması üzerine Çalımbay, "Sivasspor kendinden bahsettirmek istiyorsa sahada başarılı olması gerekiyor. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon varken medyada ön plana çıkması mümkün değil. Herkesin beklediği bir şey vardı. Ne zaman düşüşe geçeceğimizi bekliyorlardı. Biz bunları önemsemiyoruz. Önemli olan bizim bundan sonra tek yürek olmamız gerekiyor" cevabını verdi."DENİZ KADAH TRANSFERİNDE BİZE YANLIŞ YAPILDI"Devre arasında transfer yapmanın zor olduğunu, anlaştıkları bazı oyuncuların havaalanında vazgeçtiğini anlatan Çalımbay sözlerini şöyle tamamladı: "Sivasspor'un mevcut oyuncuları çok kaliteli oyuncular. Bazı arkadaşlarımızı kendi mevkilerinde değil aşka yerlerde oynatarak kullandık. Devre arasında transfer yapmak çok zordur. Uçaktan dönen oyuncularımız oldu. En son İsrail'den bir oyuncu aldık. Her şeyi tamam, uçağa binerken bir anda vazgeçtiler. O gün 1 günümüz vardı. Deniz Kadah vardı Göztepe'de, günlerce onunla uğraştık. Son gün onun olayı bitti. Bazı nedenlerden dolayı gelmedi. Biz 1 hafta, 10 gün ona uğraştık. Bizim için önemliydi, hem forvet hem orta saha oynadığı için. Orada da çok yanlış yapıldı. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık ama Sivasspor yüksek para verip oyuncu alamaz. Dengeleri bozamayız. Trabzon bir anda Guilherme'yi alabildi. Beşiktaş uğraştı alamadı ama Trabzon aldı. Taraftar rahat olsun, bizim aldığımız arkadaşlar çok iyi oyuncular ve çok iyi oynayacaklar. Biz transferlerimizden memnunuz."