Spor rıza çalımbay malatyaspor maçı final niteliğinde

SPOR Rıza Çalımbay Malatyaspor maçı final niteliğindeHüsnü Ümit AVCI-Rahmi MEYVECİSİVAS, (DHA)-DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının kolay olmadığını belirterek, Malatya maçı final niteliğinde. Malatya iyi bir takım, bunun farkındayız. Ama her şey hazır, sıkıntı yok. İnşallah ligi ve ilk yarıyı iyi bir şekilde bitirmek için her şeyi yapacağız dedi.Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, 14'üncü haftada deplasmanda oynayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Kar yağışı altında gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular 5'e 2 pas ve top kapma çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka antrenmana katılmadı.KOLAY BİR MAÇ DEĞİLAntrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay, Malatya maçı bizim için final niteliğinde bir maç. Bizim mutlaka oradan çok iyi bir şekilde ayrılmamız gerekiyor. Sıkıntılarımız yok mu var. Mert Hakan'ın bir sakatlığı var, Yatabare cezalı olduğu için oynamıyor. Bunun dışında kupa maçında bir kaç arkadaşımızın da sakatlıkları var. Başka sıkıntımız yok. Tabii ki bunlar bize mazeret değil. Mutlaka oradan puan ya da puanlarla dönmemiz gerekiyor. Kolay bir maç değil. Malatya iyi bir takım, bunun farkındayız. Ama her şey hazır, sıkıntı yok. İnşallah ligi ve ilk yarıyı iyi bir şekilde bitirmek için her şeyi yapacağız. Şu andaki düşüncemiz bu dedi.