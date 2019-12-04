Haberler » Güncel » Spor rıza çalımbay malatyaspor maçı final niteliğinde - Haber

Spor rıza çalımbay malatyaspor maçı final niteliğinde

SPOR Rıza Çalımbay Malatyaspor maçı final niteliğindeHüsnü Ümit AVCI-Rahmi MEYVECİSİVAS, (DHA)-DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının kolay olmadığını belirterek, Malatya maçı final niteliğinde.

04.12.2019 16:41 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:44
SPOR Rıza Çalımbay maçı final niteliğinde
Hüsnü Ümit AVCI-Rahmi MEYVECİSİVAS, (DHA)-
DEMİR Grup Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının kolay olmadığını belirterek, Malatya maçı final niteliğinde. Malatya iyi bir takım, bunun farkındayız. Ama her şey hazır, sıkıntı yok. İnşallah ligi ve ilk yarıyı iyi bir şekilde bitirmek için her şeyi yapacağız dedi.
Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, 14'üncü haftada deplasmanda oynayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Kar yağışı altında gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular 5'e 2 pas ve top kapma çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka antrenmana katılmadı.
KOLAY BİR MAÇ DEĞİL
Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay, Malatya maçı bizim için final niteliğinde bir maç. Bizim mutlaka oradan çok iyi bir şekilde ayrılmamız gerekiyor. Sıkıntılarımız yok mu var. Mert Hakan'ın bir sakatlığı var, Yatabare cezalı olduğu için oynamıyor. Bunun dışında kupa maçında bir kaç arkadaşımızın da sakatlıkları var. Başka sıkıntımız yok. Tabii ki bunlar bize mazeret değil. Mutlaka oradan puan ya da puanlarla dönmemiz gerekiyor. Kolay bir maç değil. Malatya iyi bir takım, bunun farkındayız. Ama her şey hazır, sıkıntı yok. İnşallah ligi ve ilk yarıyı iyi bir şekilde bitirmek için her şeyi yapacağız. Şu andaki düşüncemiz bu dedi.
Spor rıza çalımbay malatyaspor maçı final niteliğinde

Rıza Çalımbay, Malatyaspor, Sivasspor, Malatya, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:08 Eğitim-Bir-Sen'den PISA sonuçlarına ilişkin değerlendirme - Haber
19:07 DHA YURT BÜLTENİ-29 - Haber
19:07 Erbaa'da, 3 ev çıkan yangında zarar gördü - Haber
19:07 Rusya Devlet Başkanı Putin'den Bulgaristan'a "TürkAkım inşaatını yavaşlatıyorlar" tepkisi - Haber
19:06 Almanya'da PKK tarafından kaçırılan genç kızın annesi yardım istiyor - Haber
18:34 Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti - Haber
18:20 Son dakika: Ordu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti - Haber
17:23 Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı - Haber
17:23 Terör örgütü YPG, Rasulayn'da sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 2 yaralı - Haber
17:20 Vatandaşlardan bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısına linç girişimi - Haber
18:17 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş - Haberler
18:01 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kulislere sızdı: Bizim Parti - Haberler
17:49 NATO tarihinde ilk kez Çin'in yükselişi ele alındı - Haberler
17:18 Kurye kılığına girip eşini vuran sanığa 25 yıl hapis cezası verildi - Haberler
17:18 NATO basın toplantısına Türkiye damga vurdu! Erdoğan'ın yaptığı görüşmeler gündem belirledi - Haberler
4.12.2019 19:13:28