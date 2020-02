Spor rıza çalımbay telafisi olmayan maçlar oynayacağız

SPOR Rıza Çalımbay Telafisi olmayan maçlar oynayacağızHüsnü Ümit AVCI - Uğur YİĞİT SİVAS (DHA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde geride kalan haftaların zor geçeceğini belirterek, "Telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Her maça final havasında hazırlanıyoruz" dedi.Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, 3 günlük iznin ardından karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmasının ardından antrenman çift kale maçla tamamlandı. Sakatlığı devam eden Barış Yardımcı antrenmana katılmadı.Antrenmanda açıklamalarda bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay, Kalan 11 tane maçımız var. Bu maçların hepsi de zor. Bir tek bizim değil, yukarıdaki bütün takımların maçları zor. Çok zor maçlar oynanacak. Biz bunun farkındayız. Bundan sonraki maçların nasıl geçeceğinin de farkındayız. Beni mutlu eden de sakat arkadaşların aramıza tek tek katılması. Geçen hafta hem Kone'nin, hem de Emre'nin olması bizim için avantaj oldu. Ligin ikinci yarısından beri sıkıntı yaşadık. Yavaş yavaş sakatlar düzeliyor. İnşallah Galatasaray maçında tam kadro olacağız. Artık hava da güzel, antrenman yapabiliriz. Şu anda her şey istediğimiz şekilde gidiyor. Tek önemli olan şey Ankaragücü maçı. Ankaragücü'nün konumuna baktığınız zaman, bizim konumumuza baktığınız zaman iki takım için de çok kritik ve önemli maç, final maçı gibi maç oynayacağız. Telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Bundan önce nasıl mücadele ediyorsak, kazanmak için her şeyi yapıyorsak aynısını yapacağız dedi.KRİTİK MAÇLAR OYNANACAKŞampiyonluk mücadelesine de değinen Çalımbay, Şampiyonluğa her zaman iki takım oynamıyor. Bir sürü takım var. Onun için de neyin ne olacağı, kimin nerede puan kaybedeceği belli değil. Maçlara baktığınız zaman herkesin zor maçları var. Herkes birbiriyle oynayacak. Ligin son 4-5 haftasına kala her şey belli olur. O zamana kadar da çok kritik maçlar oynanacak. Puanlar birbirine çok yakın. Beşiktaş ve Fenerbahçe de ortak olabilir. Maçlara bağlı, şimdiden bir şey konuşmak doğru değil. Bütün herkesin maçları kritik. Onun için herkesin ligde üst sıralarla ilgili iddiası var diye konuştu.HER MAÇ FİNAL HAVASINDA OLACAKLigde fikstür avantajına inanmadığını belirten Çalımbay, Önemli olan maç maç bakıp ona göre hareket etmek gerekiyor. Puana ihtiyacı olan takımlar maçlar oynayacak. O yüzden bizim kendi düşüncemiz maç maç bakmak. Maç maç bakarken de tüm maçlar final maçı gibi oluyor. Telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Maçların telafisi yok. Her maça final havasında bakıyoruz diye konuştu.