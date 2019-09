Spor rıza kayaalp hedefim ilk önce altın madalya, sonra olimpiyatlar

Rıza Kayaalp Hedefim ilk önce altın madalya, sonra olimpiyatlar3 ay sıkı çalıştımBenim son şansımHedef şampiyonluk olmalıİbrahim YILDIZİSTANBUL, (DHA) - Kazakistan 'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek milli güreşçi Rıza Kayaalp, iyi bir kamp dönemi geçirdiğini ve amacının şampiyonada altın madalya kazanıp, olimpiyat vizesini almak olduğunu söyledi.Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası heyecanı 14 Eylül'de Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da başlayacak. 22 Eylül'de sona erecek turnuvada, ilk 6'ya girecek sporcular olimpiyat vizesi alacak.Şampiyonada mindere çıkacak olan grekoromen stildeki milli güreşçiler, Nursultan'a gitti. Yolculuk öncesi Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) sorularını yanıtlayan 29 yaşındaki milli sporcu Rıza Kayaalp, olimpiyat şampiyonluğu için son şansının 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu kaydetti.3 AY SIKI ÇALIŞTIMAvrupa Şampiyonası ve evliliğin ardından 3 aydan beri sıkı bir çalışma programı yaptığını ifade eden Rıza Kayaalp, İyi bir kamp dönemi geçirdik, kendimizi güçlendirdik, iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Sakatlık olmadığı sürece tabii ki hedefim şampiyonluk. Hem madalya kazanıp hem de olimpiyat kotasını almak istiyorum. Bütün çalışmalarımı yaptığımı düşünüyorum. Her zamanki gibi şampiyon olmak istiyorum. Son Avrupa şampiyonuyum. Geçen sene boyun fıtığı nedeniyle Dünya Şampiyonası'nda madalya alamadım. Tedavinin ardından Avrupa Şampiyonası'nda kendimi göstermiş oldum. Burada da gayet iyiyim. Yine hedefim birincilik kürsüsü. Biz inanırsak, çok da çalışırsak başaracağımızı düşünüyorum. Hedefim ülkeme altın madalya kazandırmak dedi.BENİM SON ŞANSIMDaha önce olimpiyat ikinciliği ve üçüncülüğü yaşadığını hatırlatan ve amacının olimpiyat şampiyonu olmak olduğunu vurgulayan Kayaalp, Allah inşallah bunu bana nasip eder. İnşallah bu şampiyonluk nasip olur. Bunun için gerekli çalışmaları yapacağım. Ama hedef öncelikle olimpiyat kotası alabilmek. Ondan sonra da kafamız rahat bir şekilde antrenmanlarımızı yapıp, hazırlıklarımızı yapmamız gerekiyor. Zaman çabuk geçiyor, o yüzden her anın kıymetini bilmek gerekiyor, ona göre hareket etmek gerekiyor. O zamana kadar olimpiyatlar nedeniyle benim için bir seferberlik olacak. Çünkü son şansım diyebilirim. İnşallah bunu da en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Hem kendim adına hem ülkem adına diye konuştu.HEDEF ŞAMPİYONLUK OLMALIRıza Kayaalp, Türk sporcuların hedefinin her zaman şampiyonluk olması gerektiğini belirtti. Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın iyi mücadele ettiğini ifade eden milli güreşçi, şunları söyledi9 kez Avrupa şampiyonluğu kazanmış, bir kez ikincilik olmak üzere toplamda 10 madalyası olan bir sporcuyum. Bayan voleybol takımımız gerçekten çok iyi bir maç çıkardı. Çok iyi mücadele etti. Biz de evde bu maçları heyecanla takip ettik. Son saniyelerde yaptığımız hatalardan maçı kaybettiler. Ama şunu bilmemiz gerekiyor, ülke olarak bilmemiz gerekiyor; maçı oynamadan, maç bitmeden, 'Olsun, mücadele etmek de yeterli' gibi söylemler... Benim için bu gibi boş kelimeler yapmamamız gerekiyor. Bizim şampiyonluk için oynamamız gerekiyor. Her zaman en iyisi nedir; şampiyonluktur. Çok büyük mücadele ettiler, mücadeleden sonra bunu söyleyebiliriz. Ama maç başlamadan bu tür söylemler yanlış. Basın ve milletimiz bizi motive edecekse 'Şampiyon olacaksın' diye motive etmeli. Ben tekrardan kadın voleybol takımımızı tebrik ediyorum. Zorlu bir takım karşısında mücadele ettiler. Hepsinin şu an kendilerine 'Biz onları yenebilecek güçteymişiz' dediklerini tahmin ediyorum. İnşallah bundan sonra hem Avrupa'da hem dünyada şampiyonluk kazandırırlar.