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Spor roberto carlos: fenerbahçe'nin beşiktaş'ı yeneceğinden eminim

SPOR Roberto Carlos: Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı yeneceğinden eminimİSTANBUL,(DHA) -Roberto Carlos, "Fenerbahçe'deki atmosferi en iyi bilenlerdenim. Ne olursa olsun evinde taraftarıyla birlikte Fenerbahçe'nin bu maçı kazanacağından eminim" dedi.

20.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:39
SPOR Roberto Carlos: 'nin 'ı yeneceğinden eminim
İSTANBUL,(DHA) -
Roberto Carlos, "Fenerbahçe'deki atmosferi en iyi bilenlerdenim. Ne olursa olsun evinde taraftarıyla birlikte Fenerbahçe'nin bu maçı kazanacağından eminim" dedi.
Ülkemizde Fenerbahçe'de futbol oynayan, Sivasspor ve Akhisar Belediyespor da ise teknik direktörlük yapan dünyaca ünlü isim Roberto Carlos, pazar akşamı oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertli ekibin galibiyeti elde edeceğini ifade etti. Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe teknik direktörlüğü için de ismi geçen Roberto Carlos, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için şunları söyledi: "Fenerbahçe-Beşiktaş maçı epey ilginç geçecek bence. Bu tarz maçlarda Fenerbahçe'deki atmosferi en iyi bilenlerdenim. Ancak bu kez güçlü ve form yakalamış bir takıma karşı oynayacaklar. Ancak ne olursa olsun evinde taraftarıyla birlikte Fenerbahçe'nin bu maçı kazanacağından eminim. ve muhtemelen ligi de kazanacaklar."
Spor roberto carlos: fenerbahçe'nin beşiktaş'ı yeneceğinden eminim

Roberto Carlos, Fenerbahçe, Beşiktaş, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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