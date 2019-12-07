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Spor ronaldo ve buffon'dan arnavut çocuklara sürpriz

SPOR Ronaldo ve Buffon'dan Arnavut çocuklara sürprizEnis TABAK, (DHA) - Dünyaca ünlü futbolcular Cristiano Ronaldo ve Gianluigi Buffon, depremde balkondan atlayarak sağ kurtulan iki Arnavut çocuğuna forma hediye etti.

07.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 07.12.2019 13:13
SPOR Ronaldo ve Buffon'dan Arnavut çocuklara sürpriz
Enis TABAK, (DHA) - Dünyaca ünlü futbolcular Cristiano Ronaldo ve Gianluigi Buffon, depremde balkondan atlayarak sağ kurtulan iki Arnavut çocuğuna forma hediye etti.
Arnavutluk'un Durres şehrinde, 26 Kasım'daki 6.4 şiddetindeki depremde balkondan atlayarak sağ kurtulan iki Arnavut çocuğuna dünyaca ünlü futbolcular Cristiano Ronaldo ve Gianluigi Buffon sürpriz yaptı. İki ünlü futbolcu, depremde balkondan atlayarak hayatlarını kurtulan Arnavut çocuklara imzalı forma hediye etti. Ünlü futbolcular çocuklara forma hediye ederken, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da bu sürpriz buluşmayı sosyal medya hesabından canlı olarak paylaştı.
Öte yandan Rama, deprem sonrası hastanede ziyaret ettiği çocuklara, Ronaldo ve Buffon'la görüştüreceğine dair söz vermişti.
Spor ronaldo ve buffon'dan arnavut çocuklara sürpriz

Cristiano Ronaldo, Gianluigi Buffon, Güncel

Kaynak: DHA


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