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Spor rusya u17 kadın milli futbol takımı, slovenya'yı 2 - 1 yendi

Rusya U17 Kadın Milli Futbol Takımı, Slovenya'yı 2 - 1 yendiNamık Kemal KILINÇSERİK (Antalya), (DHA)-ANTALYA'nın Serik ilçesinde kamp yapan Rusya U17 Kadın Milli Futbol Takımı, Slovenya U17 Kadın Milli Futbol Takımı'nı 2-1 yendi.

05.02.2020 15:35 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:40
U17 Kadın Milli Futbol Takımı, 'yı 2 - 1 yendi
Namık Kemal KILINÇSERİK (Antalya), (DHA)-
ANTALYA'nın Serik ilçesinde kamp yapan Rusya U17 Kadın Milli Futbol Takımı, Slovenya U17 Kadın Milli Futbol Takımı'nı 2-1 yendi.
Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde 10 günlük kamp için gelen Rusya ve Slovenya U17 kadın milli takımları hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bir otelin sahasında oynanan hazırlık maçında Rusya, Slovenya'yı 2-1 mağlup etti. Her iki takım 8 Şubat'ta tekrar hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Mücadeleyi Rusya A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Fomina Elena da izledi.
(FOTOĞRAFLI)
Spor rusya u17 kadın milli futbol takımı, slovenya'yı 2 - 1 yendi

Slovenya, Rusya, Güncel

Kaynak: DHA


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