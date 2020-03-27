Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

SPOR Saffet Sancaklı Haydi Türkiyem, hep beraber kurallara uyalım, bu beladan kurtulalım!

SPOR Saffet Sancaklı Haydi Türkiyem, hep beraber kurallara uyalım, bu beladan kurtulalım!Evde kal Türkiyeİbrahim ALİOĞLU İSTANBUL,(DHA) -MHP Kocaeli Milletvekili ve eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, koronavirüs için yapılan uyarıların dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

27.03.2020 10:53 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:56
SPOR Saffet Sancaklı Haydi Türkiyem, hep beraber kurallara uyalım, bu beladan kurtulalım!
Evde kal Türkiye
İbrahim ALİOĞLU İSTANBUL,(DHA) -
MHP Kocaeli Milletvekili ve eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, koronavirüs için yapılan uyarıların dikkate alınması gerektiğini vurguladı.
Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Sancaklı, Kurallara uyarsak hep beraber koronavirüsten kurtuluruz dedi.
Milletvekili Sancaklı, koronavirüsten korunmak için bireysel temizliğin önemine dikkat çekerken, Dünyayı ve ülkemizi tehdit eden koronavirüs tehlikesiyle karşı karşıyayız. Yapmamız gerekenler var. Birincisi devlet yetkililerinin, Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun kararlarına birebir riayet etmek zorundayız. İkincisi ise herkesin bireysel olarak yapması gerekenler var. Evde kalalım, sosyal mesafemizi koruyalım. Dezenfektemizi yapalım. Bunları hep beraber yaparsak bu beladan en az hasarla kurtuluruz. Haydi Türkiyem, hep beraber kurallara uyalım ve bu beladan kurtulalım! Evde kal Türkiye açıklamasında bulundu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
SPOR Saffet Sancaklı Haydi Türkiyem, hep beraber kurallara uyalım, bu beladan kurtulalım!

Kaynak: DHA

Etiketler: Saffet Sancaklı, Milletvekili, Kocaeli, DHA, Güncel

Haberin Videosu :

SPOR Saffet Sancaklı Haydi Türkiyem, hep beraber kurallara uyalım, bu beladan kurtulalım!

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››SPOR Saffet Sancaklı Haydi Türkiyem, hep beraber kurallara uyalım, bu beladan kurtulalım! - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İBB’den korona tedbirleri! Sağlık çalışanlarına 2 bin otel odası tahsis edildi Haberler
İBB'den korona tedbirleri! Sağlık çalışanlarına 2 bin otel odası tahsis edildi
Bakan Koca’ya halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında çağrıda bulundu Haberler
Bakan Koca'ya halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında çağrıda bulundu
Artan fiyatlara kızan oto yıkamacı, araçları ücretsiz dezenfekte ediyor Haberler
Artan fiyatlara kızan oto yıkamacı, araçları ücretsiz dezenfekte ediyor
TÜSİAD’dan Erdoğan’a korona tedbirleri kapsamında mektup Haberler
TÜSİAD'dan Erdoğan'a korona tedbirleri kapsamında mektup
Ankara’da belediye, kendi imkanlarıyla yaptı: Kovid-19 SAVAR Haberler
Ankara'da belediye, kendi imkanlarıyla yaptı: Kovid-19 SAVAR
ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti Haberler
ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti
Türkiye, koronavirüsle mücadelede İspanya’nın düştüğü hataya düşmedi Haberler
Türkiye, koronavirüsle mücadelede İspanya'nın düştüğü hataya düşmedi
Türkiye’nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı Haberler
Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı

Son Dakika Güncel Haberleri

11:46: Aliağa Belediyesi, market denetimlerini sıklaştırdı - Haber 11:43: Kovid-19 tedbiri alan yaşlılara mızıka ve gitarıyla konser veriyor - Haber 11:41: Konyalı minik Elmira'dan şarkı söyleyerek 'Evde kalın' çağrısı - Haber 11:41: AVCILAR VE ZEYTİNBURNU'NDA MİNİBÜSLERE YÜZDE 50 DENETİMİ - Haber 11:40: MSB'den korona virüs paylaşımı - Haber 11:36: Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu - Haber 11:12: Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı - Haber 11:09: ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti - Haber 10:50: Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı - Haberler 09:50: Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek - Haber 09:48: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz - Haber