Haberler » Güncel » Spor şahika ercümen'den dünya rekoru - 2

Spor şahika ercümen'den dünya rekoru - 2

SPOR Şahika Ercümen'den dünya rekoru (1)Mustafa ERCANMERSİN, (DHA)- DÜNYA serbest dalış rekortmeni ve milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.

28.10.2019 12:16
SPOR Şahika Ercümen'den dünya rekoru (1)
Mustafa ERCANMERSİN, (DHA)- DÜNYA serbest dalış rekortmeni ve milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Mersin'in tanıtımı ve turizm potansiyelini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen organizasyonda Şahika Ercümen, rekor denemesini başarıyla tamamladı. Dünya rekoru kırmak için günlerce Gilindere Mağarası'nda çalışmalar yapan Şahika Encümen, 'paletsiz' kategoride 90 metre sınırını aşarak Guinness Dünya Rekorları kitabına girdi.
Spor şahika ercümen'den dünya rekoru - 2

Mersin, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
15:09 Barbosa: "Türkiye bizim için son derece önemli bir ortak"
15:06 Diyarbakır-prof. dr. uludüz her yıl 6 milyon kişi inme nedeniyle hayatını kaybediyor
15:06 Trabzon'da bilinçli internet kullanımı konuşuldu
15:05 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'dan 29 Ekim mesajı
15:05 Belediye başkanından personele mesai saati denetimi
15:05 Motorlu kurye havaya fırladı
15:04 Teröristbaşı Mazlum Kobani DAEŞ Sözcüsü Ebu Hasan el Muhacir'in öldürüldüğünü duyurdu
28.10.2019 15:10:25