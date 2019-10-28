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Spor şahika ercümen'den dünya rekoru - 3

SPOR Şahika Ercümen'den dünya rekoru (1)Mustafa ERCANMERSİN, (DHA)- DÜNYA serbest dalış rekortmeni ve milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.

28.10.2019 14:29
SPOR Şahika Ercümen'den dünya rekoru (1)
Mustafa ERCANMERSİN, (DHA)- DÜNYA serbest dalış rekortmeni ve milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Mersin'in tanıtımı ve turizm potansiyelini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen organizasyonda Şahika Ercümen, rekor denemesini başarıyla tamamladı. Dünya rekoru kırmak için günlerce Gilindere Mağarası'nda çalışmalar yapan Şahika Encümen, 'paletsiz' kategoride 90 metre sınırını aşarak Guinness Dünya Rekorları kitabına girdi.
Spor şahika ercümen'den dünya rekoru - 3

Mersin, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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