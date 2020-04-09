Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Spor salonları kapandı, genç sporuclar antrenmanlarını evlerinden yapıyor

Spor salonları kapandı, genç sporuclar antrenmanlarını evlerinden yapıyor Samsun'da görüntülü sistemle evde spor yapıyorlar Samsun'da sporcular görüntülü sistemler vasıtasıyla görüştükleri antrenörleri eşliğinde antrenmanlarını evde kalarak yapıyor.

09.04.2020 11:22 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:24
Spor salonları kapandı, genç sporuclar antrenmanlarını evlerinden yapıyor
Samsun 'da görüntülü sistemle evde spor yapıyorlar
SAMSUN - Samsun'da sporcular görüntülü sistemler vasıtasıyla görüştükleri antrenörleri eşliğinde antrenmanlarını evde kalarak yapıyor. Uğraştıkları spor alanına göre bazı sporcular evin salonunda halter kaldırırken, bazısı odasına koyduğu kum torbasını dövüyor. Kimi sporcu ise ağırlık çalışmak için evdeki sehpalardan, koltuğa kadar her türlü eşyayı kullanıyor.
Evlerinin salonlarını adeta spor salonu olarak kullanan sporculara antrenörleri eşlik ediyor. Sporcular evlerinin salonunda halterden, boksa, savunma sporlarından, ısınma ve güçlenme antrenmanlarına kadar birçok farklı alanda çalışmalar yapıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün antrenör ve teknik ekipman desteği sağladığı sporcuların bu yöntemle evde kaldıkları süreçte spordan uzaklaşmamaları ve formlarını korumaları amaçlanıyor.
Evde spor etkinliği hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Evlerde sporla alakalı antrenör arkadaşlarımız ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü arkadaşlarımızla istişareler yapıyorduk. Bunun sonucunda antrenör arkadaşlarımız görüntülü sistemler aracılığıyla evde sporcu kardeşleriyle beraber spor yapmaya başladılar. Sporcu kardeşlerimizin en azından evdeki can sıkıntılarını ile spor özlemlerini ve aşlarını azaltmak adına onlara evlerinde antrenör hocalarının eşliğinde spor yaptırıyoruz" dedi.
Sporcular ise sağlanan imkanlardan ötürü Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, İlkadım Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Turan, antrenörleri ve diğer ilçe ve şube müdürlerine minnettar olduklarını iletti. Spor salonları kapandı, genç sporuclar antrenmanlarını evlerinden yapıyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Samsun, Genç, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı Haberler
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı Haberler
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı
’Açız’ diyen vatandaşa ’Geber’ yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı Haberler
"Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı Haberler
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı Haberler
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı
Dün, içki karşılığında intihardan vazgeçen genç bugün bir daha kalkıştı Haberler
Dün, içki karşılığında intihardan vazgeçen genç bugün bir daha kalkıştı
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
Haberler ›› Güncel ››Spor salonları kapandı, genç sporuclar antrenmanlarını evlerinden yapıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:31: Büyükçekmece'de sağlık ocaklarına dezenfektan makinesi monte edildi - Haber 13:30: 'Ağacın içi zaten boştu, komiklik olsun diye video çektim' - Haber 13:30: Oxijen'den korona savaşçılarına billboardlu teşekkür - Haber 13:30: Köy okulu öğretmenleri öğrencilerini yalnız bırakmadı - Haber 13:30: Mardinli fırıncıdan ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ekmek - Haber 12:55: Dün falezlerde intihara kalkışan genç, bugün de kayalıklarda intihar girişiminde bulundu - Haber 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım - Spor 12:17: WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu - Haberler 12:15: Finlandiya'da Aalto Üniversitesi, koronavirüs salgınının yayılma hızına ilişkin simülasyon paylaştı - Haber 12:04: Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı - Haber