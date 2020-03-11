Menü
Haberler ›› Dünya ››Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor - Haberler

Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor

İskoç asıllı doktor Norman Swan, aşırı derece ter ve rutubet barındıkları için spor salonlarının koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geldiğini söyledi. Swan, spor salonuna giden kişilerin ellerinde tuttukları ağırlıkların virüs barındırma ihtimallerinin çok yüksek olduğunu ifade etti.

11.03.2020 18:17 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:52

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 369 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs salgını dünyada büyük panik yaratırken, İskoç asıllı doktor Norman Swan ve Amerikalı doktor David Rhomas, virüsle ilgili çarpıcı uyarılarda bulundu.

"SPOR SALONLARINDA VİRÜSÜN YAYILMA RİSKİ EN YÜKSEK SEVİYEDE"

İskoç asıllı doktor Norman Swan, aşırı derecede ter ve rutubet barındırdıkları için spor salonlarının koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanlarının başında geldiğini söyledi. Swan, özellikle spor salonlarına giden kişilerin uzun süre ellerinde tuttukları ağırlıkların virüs barındırma ihtimallerinin çok yüksek olduğunu belirtti.

"SPOR ALETLERİNİN TEMİZLENMESİ ŞART"

Doktor, bunun spor salonuna gitmeme anlamına gelmediğini ama spor salonlarına giden herkesin muhakkak spor aletlerini kullanmadan ve kullandıktan sonra çok iyi bir şekilde temizlemeleri gerektiğini söyledi. Doktor ayrıca buhar odalarının virüsü öldürecek kadar sıcak olmadığını bu nedenle buhar odalarına girmekten uzak durmaları gerektiğini söyledi.

Öte yandan, Amerikalı doktor David Thomas da yaptığı açıklamada kiliselerin de yüksek virüs riski taşıdığını söyledi.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor
Etiketler : Dünya, Güncel

İlgili Haberler

Koronavirüs sonrası Ticaret BakanlığıKoronavirüs sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan haksız fiyat artışı uyarısı: İhbar edin
14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?
Corona virüsü belirtileri neler? Corona virüsten korunma yolları nelerdir? Corona virüs tedavisi nedir? Koronavirüs alınacak önlemler nelerdir?Corona virüsü belirtileri neler? Corona virüsten korunma yolları nelerdir? Corona virüs tedavisi nedir? Koronavirüs alınacak önlemler nelerdir?
Koronavirüs son durum - Koronavirüs hangi ülkelerde görüldü, kaç kişi öldü? Koronavirüs ölü sayısı ve koronavirüs haritasıKoronavirüs son durum - Koronavirüs hangi ülkelerde görüldü, kaç kişi öldü? Koronavirüs ölü sayısı ve koronavirüs haritası
Kronavirüs nedeniyle okullar tatil oldu mu? MEB Bakanı Ziya SelçukKronavirüs nedeniyle okullar tatil oldu mu? MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan koronavirüs açıklaması! Okullar tatil mi?
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Koronavirüs hangi ilde? TürkiyeKoronavirüs hangi ilde? Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede görüldü?
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Habermetre, dünya koronavirüs gündemini analiz etti! İşte, koronavirüs haberleri ve rakamlarıHabermetre, dünya koronavirüs gündemini analiz etti! İşte, koronavirüs haberleri ve rakamları
Paylaş

Manşet 

Haberler

Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi Haberler
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Haberler
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Haberler
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Haberler
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti Haberler
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Haberler
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı Haberler
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı