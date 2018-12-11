''Spor Salonumuz Fabrika Gibi Çalışacak''

Kenti spor tesisleriyle donatan Kocaeli Büyükşehir, sporcu bir gençliğin yetişmesi için okullarda spor salonlarına önem veriyor. Spor salonları kentin pek çok yerinde yerini alırken yeni tesislerin yapımı için de projeler hayata geçiriliyor. Bu kapsamda Körfez ilçesine değer katacak olan kapalı spor salonu için Orhangazi Anadolu Lisesi'nin bahçesinde temel atma töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Öğrencilerimiz, mahallelimiz ve spor kulüplerimizin kullanacağı kapalı spor salonumuz fabrika gibi 24 saat çalışacak" ifadelerine yer verdi.

YOĞUN İLGİ GÖSTERDİLER

Törene Türk Dünyası Belediyeler Birliği(TDBB) Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun yanı sıra AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, Genel Sekreter İlhan Bayram, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, Körfez Kaymakamı Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Basın Yayın ve Halkla İlişkilerBaşkanı Hasan Yılmaz, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, büyükşehir yetkilileri, protokol, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

SPORA 45 MİLYONLUK YATIRIM

Açılış töreninde konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Sporun başkenti Körfez dedik. Körfez'de spor adına birçok projelere imza atıyoruz. Körfez'de spor adına yapılan projelerin maliyeti 45 milyon TL'yi aştı. Sporun başkenti Körfez sloganı bu projeler ile tamamlanacak. 5 bin çocuğumuz ücretsiz spor okullarımızdan yararlanıyor. Bu güzel yatırımı ilçemize kazandırmalarından dolayı Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu'na ve çalışma arkadaşlarına teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

GENÇLERİMİZİN ÖNÜNÜ AÇIYORUZ

Temel atma töreninde konuşan Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, "Gençlerimizin rahatlıkla, sağlıklı bir şekilde spor yapabilmesi için inşallah kapalı spor salonumuzun temelini atacağız. En kısa sürede de inşallah açılışında birlikte olacağız. Ben sporu önemsiyorum çünkü çocuklarımızı kötü alışkanlıklara kaptıramayız. Sadece bunu istemek yeterli olmuyor. Bir gencimize 'şunu yapabilirsin' demek lazım. Gençlerimizin önünü açmak gerekiyor. Gençlerimiz enerjilerini kontrollü bir şekilde harcamalıdır" ifadelerine yer verdi.

BURASI FABRİKA GİBİ ÇALIŞACAK

Konuşmasında "Burası fabrika gibi 24 saat çalışacak" diyen Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, "Körfez ilçemizde Allah'a şükür çok sayıda kapalı spor alanları yaptık. Öğrencilerimiz, mahallelimiz ve spor kulüplerimiz burayı kullanacak. Geleceğe çok sağlıklı hazırlanıyoruz. Adım adım hep birlikte ülkemizi ileriye taşıyacağız. Bakın Avrupa'ya, onlar artık heyecanını kaybetti. Gençleri yok. Avrupa gençliğinin önemli bir bölümü Afrika'dan oluşuyor. Avrupa'da gençlik yok ama biz de genç nüfus Allah'a şükür çok güzel. Geleceğimiz aydınlık ve çok umutlu. Gençlerimize helal olsun" şeklinde konuştu.

15 TEMMUZ'DA HAZIR OLACAK

Konuşmasının sonunda okul müdürü ve öğrencileri tarafından Başkan İbrahim Karaosmanoğlu'na çiçek takdim edildi. Çiçek takdimi öncesi inşaat mühendisini yanına çağıran ve inşaatın 30 Ağustos 2019 tarihinde teslim edileceğini öğrenen Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, "30 Ağustos bizim zafer bayramımız. Gel sen bu inşaatı 30 Haziran'da bitir. Gençlerimiz 30 Ağustos'ta burada spor yapsın" dedi. Müteahhit ise Başkan İbrahim Karaosmanoğlu'nu kırmayıp, 15 Temmuz 2019 tarihinde inşaatı teslim edeceğinin sözünü verdi.

DUALARLA TEMELİ ATILDI

Dualar eşliğinde düzenlenen Orhangazi Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu'nun temel atma programında duaların ardından Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve protokol üyeleri ile birlikte temel atma tören platformunun üstünde "hayırlı olsun" dileklerinde bulundu.

AVRUPA STANDARTLARI ÜZERİNDE

Bin 100 metre kare taban alan üzerine inşa edilecek kapalı spor salonu toplam 1600 metrekare kapalı kullanım alanına sahip. Zemin katta basketbol sahası ve ortak kullanımlı voleybol sahası bulunuyor. 220 kişilik tribün, soyunma odaları, büfe, görevli odaları, antrenör odası, hakem odası ve teknik ihtiyaç odaları yer alıyor. Birinci katta toplam 360 metrekare büyüklüğünde 3 adet salon mevcut. Salon; eskrim, atıcılık, okçuluk, masa tenisi, güreş, karate, tekvando, judo, fitness, pilates vb spor branşlarına uygundur.