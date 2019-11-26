Haberler » Güncel » Spor şalvarlı teknik direktör sosyal medyada ilgi odağı oldu - - Haber

Spor şalvarlı teknik direktör sosyal medyada ilgi odağı oldu -

Şalvarlı teknik direktör sosyal medyada ilgi odağı oldu - Diyarbakır'da Masterler Ligi'nde mücadele eden Seyrantepespor takımının teknik direktörlüğünü yapan aynı zamanda apartman görevlisi olan Mezher Tekçi (48), maçlara şalvar giyip, elinde tespihle çıkıyor.

26.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:36Spor şalvarlı teknik direktör sosyal medyada ilgi odağı oldu -
Şalvarlı teknik direktör sosyal medyada ilgi odağı oldu -
'da Masterler Ligi'nde mücadele eden Seyrantepespor takımının teknik direktörlüğünü yapan aynı zamanda apartman görevlisi olan Mezher Tekçi (48), maçlara şalvar giyip, elinde tespihle çıkıyor. Maç esnasında yaptığı hareketleri bazı ünlü teknik direktörlere benzetilince Tekçi, sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Diyarbakır'da 40 yaş üstü futbolcuların mücadele ettiği Masterler Ligi'ndeki Seyrantepespor'u yöneten ve aynı zamanda Kayapınar ilçesinde apartman görevlisi olarak çalışan Mezher Tekçi, maçlara şalvar giyip, elinde tespihle çıkıyor. Yöresel kıyafetlerle çıkmanın yanı sıra maç boyunca yerinde duramayarak, taç çizgisi boyunca futbolcularla beraber topun peşinde koşan Tekçi, gol kaçıran futbolcularına verdiği tepkisiyle de bazı ünlü teknik direktörlere benzetiliyor.
'MAÇLARDA BAZEN KENDİMİ KAYBEDİYORUM'
Maç sırasında çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasından sonra ilgi odağı olan Tekçi, çocukluğundan beri futbolu sevdiğini söyledi. Tekçi, Apartman görevlisiyim. Masterlar Ligi'nde 20 takımımız var. Şu anda 7 maç yaptık. 3 galibiyet 3 mağlubiyet 1 de beraberliğimiz var. Maçlarda bazen kendimi kaybediyorum. Bazen futbolcuyla beraber koşuyorum. Sanki gole ben gidiyorum gibi bir durum yaşıyorum. Tüm bunlardan zevk alıyorum. Futbolcularımız net golleri kaçırınca tepkiler veriyorum. Bir süre sonra da moral veriyorum. Gol kaçıran futbolcum yüzünden meşhur olduk. Yılmaz Vural takla atıyor, ayağını kırıyor. Ben daha kırmamışım ama kırmama az kaldı. Şapkamı kırdım zaten. Attım yere kırıldı yeni bir şapka aldım dedi.
'MAÇTAN SONRA GELİP İŞİMİ YAPIYORUM'
Sahaya yöresel kıyafetle gitmeyi sevdiğini belirten Tekçi, Hem seyirci hem rakip takım bu kıyafeti sevdiği için ben de seviyorum. Maçlara böyle gidiyorum. Eşofmanla gitmiyorum. Daha ilgi çekiyor, daha seviliyor. Futbolu sevdirmek için böyle giyiyorum. Onlar da beni seviyorlar Allah razı olsun. Maça gidiyorum maçtan sonra gelip işimi yapıyorum. İşimi de seviyorum. Temizlik olsun, çöp toplama olsun. Evde maç izlerken eşimle, çocuklarla kavga ediyorum. Onlar dizi olsun diyor. Ben maç olsun diyorum. Öyle tatlı kavgalarımız oluyor diye konuştu.
'HOCAMIZ JOSE MOURİNHO'YA BENZİYOR'
Seyrantepespor oyuncularından kendisi de Tekçi gibi apartman görevlisi olan Abdurrahim Deniz ise şunları söyledi
Hocamız sahada her zaman böyle davranıyor. Gol kaçırdığımız zaman, hata yaptığımız zaman bize kızıyor. Sadece sahada böyle. Ben golü kaçırdığım zaman bana çok kızdı. Gol krallığında 2'nci sıradayım. 13 yıldır buradayız. Aynı mesleği yapıyoruz. Hocamız Jose Mourinho'ya benziyor.

Diyarbakır, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:41 Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 gözaltı
15:40 DEFİNECİLER MİMAR SİNAN'IN ESERİ GÜZELCE KEMERİ ÇEVRESİNİ DELİK DEŞİK ETTİLER (Havadan...
15:40 Güven Sağlık Grubu'nda 'Aile İçi Şiddet Politikası' projesi
15:36 Bursagaz, Keles'i doğalgaz ile buluşturdu
15:36 Kaymakam Yalçın, muhtarlarla bir araya geldi
15:19 Kılıçdaroğlu öğretmenlere maaş konusunda söz verdi: Dert edinmeyin, para nereden bulunur ben bilirim
14:58 Son dakika: Muharrem İnce, Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında suç duyurusunda bulundu
14:52 Ete baharat yerine bonzai karıştırarak ölüme neden olan kadın beraat etti
14:47 AB Uyuşturucu Raporu: PKK, organize suçlara ve uyuşturucu kaçakçılığına karışıyor
14:42 Erdoğan'dan vatandaşa çağrı: Doları bırakın, TL'ye geçin
14:15 Karaköy'deki başörtülü kadına saldıran kadın için 12 yıl hapis istendi
13:23 Askerlik için toplanan harçlıkla solucan gübresi üretmeye başladı
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
26.11.2019 15:42:30