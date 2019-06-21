21.06.2019 23:04
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SPOR Şampiyon Anadolu Efes'te kupa sevinci

Şampiyon Anadolu Efes'te kupa sevinciATA SELÇUK - Serhan TÜRK İSTANBUL, (DHA)Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes'e şampiyonluk kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Gençlik ve Spor eski Bakanı Osman Aşkın Bak'ın elinden aldı.

Şampiyon Anadolu Efes 'te kupa sevinci
ATA SELÇUK - Serhan TÜRK İSTANBUL, ( DHA )
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes'e şampiyonluk kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Gençlik ve Spor eski Bakanı Osman Aşkın Bak 'ın elinden aldı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off final serisinin 7'nci ve son maçında Fenerbahçe Beko 'yu 89-74'lük skorla mağlup eden Anadolu Efes seride durumu 4-3 yaptı ve şampiyon oldu. Maçın sona ermesinin ardından taraftarlarıyla birlikte büyük sevinç yaşayan lacivert-beyazlılarda kupayı Doğuş Balbay ile Bryant Dunston havaya kaldırdı.
MVP SHANE LARKİN
Anadolu Efes'te Shane Larkin , Fenerbahçe Beko'ya karşı oynanan 7'nci maçta 38 sayı final maçının MVP'si oldu. ABD'li basketbolcu şampiyonluk maçında 38 sayı, 4 asist ve 3 ribaund ile maça damga vurdu. Larkin, 35 verimlilik puanıyla MVP ödülünün sahibi oldu.SPOR Şampiyon Anadolu Efes'te kupa sevinci
Kaynak: DHA
Osman Aşkın Bak , Anadolu Efes , Güncel

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