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Spor şampiyon asker dilara keleş'in hedefi bu kez dünya şampiyonluğu

SPOR Şampiyon asker Dilara Keleş'in hedefi bu kez dünya şampiyonluğuTolga YILDIRIM - Alparslan ÇINAR / ANTALYA, (DHA) - Beden eğitimi ve spor öğretmenliğini tamamladıktan sonra askeri sınavlara girerek, jandarma teşkilatında astsubay olarak görev alan milli sporcu Dilara Keleş (25), 3 yıl...

24.11.2019 10:56 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:58
SPOR Şampiyon asker Dilara Keleş'in hedefi bu kez dünya şampiyonluğu
Tolga YILDIRIM - Alparslan ÇINAR/ ANTALYA, (DHA) - Beden eğitimi ve öğretmenliğini tamamladıktan sonra askeri sınavlara girerek, jandarma teşkilatında astsubay olarak görev alan milli sporcu Dilara Keleş (25), 3 yıl önce başladığı kick boksta 15 Türkiye şampiyonluğu, Avrupa üçüncülüğü ve Avrupa kupası birinciliği ve dünya ikinciliği kazandı.
Kayseri'de beden eğitimi ve spor öğretmenliği eğitimini tamamladıktan sonra askeri sınavlarda başarılı olan Dilara Keleş, Hatay İl Komutanlığı'nda astsubay olarak görev yaptı. Kick boksa ilgi duyan Dilara Keleş, Jandarma Gücü Komutanlığı'nda antrenmanlara başladı. 3 yılda 15 Türkiye şampiyonluğu, Avrupa üçüncülüğü ve Avrupa kupası birinciliği kazanan Dilara Keleş, 2-7 Ekim'de Bosna Hersek'te düzenlenen dünya şampiyonasında da gümüş madalyanın sahibi oldu.
Askerlik görevinin yanı sıra sporda da başarılarıyla ailesini gururlandıran Dilara Keleş, milli takım formasıyla kazandığı madalya sayısını artırmayı hedefliyor. 'da 26 Kasım'da yapılacak Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası hazırlıklarına milli takım kampında devam eden Dilara Keleş, altın madalya kazanmayı istediğini söyledi. Keleş, "Dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum. Şampiyonluğumu mensubu olduğum jandarma teşkilatına ve silah arkadaşlarıma hediye etmek istiyorum" dedi.
Spor şampiyon asker dilara keleş'in hedefi bu kez dünya şampiyonluğu

Jandarma, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA


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