Spor Şampiyon bisikletçi Poel Kendimi bisiklette daha güvende hissediyorum

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Spor Şampiyon bisikletçi Poel Kendimi bisiklette daha güvende hissediyorumSelma KUNARANTALYA, (DHA) -BU yıl ikincisi düzenlenen ve 21 ülkeden 168 sporcunun yarışacağı Antalya Bisiklet Turu (Tour of Antalya) için Antalya'ya gelen Hollandalı Mathieu Van Der Poel (24), 6 yaşından bu yana vücudunun bir parçası haline gelen bisiklette kendini son derece güvende hissettiğini söyledi. Sporcu, ilk kez geldiği Antalya'da takımıyla birlikte birincilik için mücadele edeceğini kaydetti.Dünyadaki arazi, yol ve dağ bisikleti (field, road and MTB) olmak üzere 3 farklı disiplinde ulusal şampiyon olabilen tek sporcu olan ve geçen yıl katıldığı 34 yarıştan sadece 2'sini kaybeden CorendonCircus takımı sporcusu Mathieu Van Der Poel, Antalya Bisiklet Turu'nda takımıyla birincilik hedeflediğini söyledi. Geçen yıl 3 kez Hollanda, birer kez de Avrupa (Rosmalen, arazi) ve Dünya (Bogense, arazi) şampiyonu olan sporcu, 6 yaşından bu yana bisiklete bindiğini anlatırken, 'Bisiklete binmek adeta benim vücudumun bir parçası dedi.Araç ehliyeti olmasına karşın normal hayatında da bisikleti tercih ettiğini aktaran sporcu, 'Kendimi bisiklette daha güvende hissediyorum diye konuştu.'PEK ÇOK SPOR DALINDA SPONSORLUK YAPIYORUZ'Antalya Bisiklet Turu'nda Corendon Bisiklet Takımı'nın da yarışacağını belirten Corendon Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, turizm grubu olarak beyzboldan voleybola, futboldan hentbola kadar pek çok spor dalında sponsorluk yaptıklarını kaydetti. Karaer, 'Ama bisiklet bizim etkin olduğumuz Hollanda ve Belçika pazarında çok sevilen bir spor olduğu için bisiklet sporuna sponsor oluyoruz dedi.Toplantı sonunda Yıldıray Karaer, Mathieu Van Der Poel'a, üzerinde 'Antalyaspor' yazılı maket uçak hediye etti.4 GÜNDE 168 SPORCU 500 KM PEDAL BASACAKUluslararası Bisiklet Birliği takviminde 2.2 kategorisinde 4 etaplı yol yarışı olarak, 'Adrenalin Antalya'da yükseliyor' sloganıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Bisiklet Turu'nda 21 ülkeden 168 sporcu kürsüye çıkma mücadelesi verecek. Akra Barut Hotels ana sponsorluğunda ve Antalya Valiliği öncülüğünde Argeus Travel Events ile 7 İletişim tarafından düzenlenecek Antalya Bisiklet Turu, Antalya'nın tanıtımına destek anlamında etapları antik kentlerin içerisinde geçecek. 21-24 Şubat tarihleri arasında 4 etapta 21 ülke ve 28 takımdan 168 sporcu, yaklaşık 500 km pedal basacak.