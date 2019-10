Spor şampiyon eczacıbaşı vitra, istanbul'a geldi

Şampiyon Eczacıbaşı VitrA, İstanbul 'a geldiBoskovic Hedefimiz takımı daha ileriye taşımakAköz Bizim için güzel bir başlangıç olduEnver ALAS İSTANBUL,(DHA) - Voleybolda Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı, VakıfBank'ı 3-2 yenerek kazanan Eczacıbaşı VitrA, bugün İstanbul'a geldi. Sezonun ilk kupasını kazanmanın mutluluğunu yaşayan Eczacıbaşı VitrA'nın Sırp yıldızı Tijana Boskovic, Bizim için kupa ile sezona başlamak çok önemliydi. Takım olarak ortaya koyduğumuz oyun ilerisi için daha güzel sonuçlar vereceğinin sinyalini bize verdi. Hedefimiz, takımı daha ileriye taşıyabilecek şekilde çalışmak diye konuştu.İzmir'de oynanan Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nın sahibi Eczacıbaşı VitrA takımı, 12.20 sıralarında tarifeli uçakla İstanbul'a geldi. Sezonun ilk kupasını kazanmaktan dolayı oldukça keyifli olan takımın önemli isimlerinden Simge Aköz ve Tijana Boskovic, İstanbul Havalimanı'nda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.AKÖZ BİZİM İÇİN GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ OLDUSezonun ilk kupasını kazandıkları için oldukça keyifli olduklarını kaydeden Simge Aköz, dünkü maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Aköz, Vakıfbank'ın kadrosu önceki senelere göre bir değişime uğradı. Maç öncesi hazırlıklarımızı ve taktik çalışmalarımızı bu maça göre yaptık. Fakat iki takımın da adapte olabilmesi, birbirlerine alışabilmesi için bir sürece ihtiyacı vardı. Maçın inişli çıkışlı olmasının sebebi bence buydu. İlk iki sette gerçekten güzel bir oyun ortaya koyduk. Ardından Vakıfbank'ın bir geri dönüşü oldu. Son seti gerek tecrübemizle gerek hırsımızla kazanmayı bildik. Bizim için güzel bir başlangıç oldu. Sezona kupa ile başladığımız için gerçekten çok mutluyuz dedi.Yeni sezonda hem Avrupa hem de Türkiye liginde zorlu maratonun kendilerini beklediğini aktaran Aköz, Sezon boyunca oynayacağımız 5 tane hedef kupamız var. Eczacıbaşı'nın her zamanki hedefi şampiyonluktur. Biz de bu yoldaki çalışmalarımızı büyük bir hızla devam ettiriyoruz. Bence mücadelenin daha yüksek olacağı bir lig olacak. Gerçekten Vakıfbank olsun Fenerbahçe olsun diğer kulüpler olsun güzel transferler yaptılar açıklamasında bulundu.BOSKOVIC HEDEFİMİZ TAKIMI DAHA İLERİYE TAŞIMAKSırp yıldız Boskovic ise sezona kupa ile başlamanın önemine vurgu yaparken, Bir hafta öncesine kadar tam takım olabildik. Bu sürede çok fazla çalışma şansımız olmadı. Ancak takım olarak ortaya koyduğumuz oyun ilerisi için daha güzel sonuçlar vereceğinin sinyalini bize verdi. Her sezon olduğu gibi Türkiye'de de uluslararası arenada da çok güçlü rakiplerimiz olacak bunun farkındayız. Her türlü mücadeleye ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız. Bütün çalışmalarımız da bu yönde. Hedefimiz, takımı daha ileriye taşıyabilecek şekilde çalışmaktır şekline konuştu.