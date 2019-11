Spor şampiyonların şampiyonası kemer'de başladı

SPOR Şampiyonların şampiyonası Kemer 'de başladıLevent YENİGÜN KEMER ( Antalya ) (DHA) - 2019 Türkiye Satranç Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından 54'üncüsü düzenlenen 2019 Türkiye Satranç Şampiyonası, bu yıl Nevzat Süer anısına Kemer ilçesine bağlı Göynük Mahallesi'ndeki bir otelde 11 sporcunun katılımıyla başladı. Son 10 yılın en zorlu şampiyonası olarak görülen organizasyona, Grand Masterlar (GM) Vahap Şanal, Mustafa Yılmaz, Kıvanç Haznedaroğlu, International Masterlar (IM) Deniz Özen, Can Alp Cansun, Cem Kaan Görkerkan, Ege Köksal, Mert Yılmazyerli, FIDE Ustası (FM) Kayra Kamer, Volkan Sevgi ve CM Atilla Köksal Yüksel mücadele ediyor.3 Aralık tarihinde son bulacak yarışmaya katılması beklenen geçen yılın şampiyonu International Master Cemil Gülbaş dün otele giriş yapmasına rağmen dedesinin vefatı üzerine şampiyonadan ayrılmak zorunda kaldı. Şampiyona saygı duruşunda bulunulması ve ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı. Şampiyonanın açılış konuşmasını turnuvanın destekleyicisi Güriş Holding Turizm Koordinatörü ve Mirage Park Otel Genel Müdürü Fikret Demirtürk ile TSF Başkan Vekili Aşkın Keleş yaptı.Fikret Demirtürk, turnuvayı 'şampiyonların şampiyonası' olarak adlandırırken, Sokaklarda top oynayan, basketbol oynayan, voleybol oynayan gençleri bu turnuvalar vasıtasıyla satrancın cazibesiyle bir araya getirerek, düşünen, daha stratejik düşünmeyi öğrenebilen gençler haline getirebilmek için çaba sarf eden bu spor dalına katkılarından dolayı Türkiye Satranç Federasyonu'na teşekkür ediyorum dedi.Aşkın Keleş de şunları söyledi 2019 Türkiye Satranç Şampiyonası bu sene uluslararası büyük ustamız Nevzat Süer anısına yapılıyor biliyorsunuz. Çok değerli bir sporcuydu o da. Biz bundan 3-4 sene öncesinde her şampiyonaya artık satranca değer katmış bir takım isimlerin anılmasıyla birlikte yeni nesillere bunları hatırlatıyoruz. Bunlar unutulmaması gereken isimler. Bu sene 12 kişiyle başlayacağımız bir şampiyona vardı aslında ama uluslararası ustamız, geçen senenin de şampiyonu dedesini kaybetti biliyorsunuz. Ona da buradan başsağlığı dileyelim. Bu şampiyonada 11 sporcumuzun büyük mücadeleler vereceği ve bunları da bizim uluslararası ustamız Can Arduman'ın yine bütün Türkiye'ye hatta bütün dünyaya çok güzel analizlerle herkese bu şampiyonayı seyrettireceğine inanıyorum. Ben de hepinize güçlü hamleler diliyorum. Hepinize başarılar ve şampiyonamızı başlatıyoruz.Şampiyona TSF Başkan Vekili Aşkın Keleş ve Fikret Demirtürk'ün hamleleriyle başladı.