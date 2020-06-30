SPOR Samsunspor 55'inci yaşını kutladı

SPOR Samsunspor 55'inci yaşını kutladıVIDEO YOKGökhan İÇKİLLİSAMSUN, (DHA) -Samsunspor, taraftarlar ile birlikte kuruluşunun 55'inci yıl dönümünü havai fişek ve meşalelerle kutladı.

30.06.2020 23:32 | Son Güncelleme: 30.06.2020 23:39
SPOR Samsunspor 55'inci yaşını kutladı
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Gökhan İÇKİLLİSAMSUN, (DHA) -
Samsunspor, taraftarlar ile birlikte kuruluşunun 55'inci yıl dönümünü havai fişek ve meşalelerle kutladı. Saat 20.55'de ilk meşaleyi teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Nuri Asan Tesisleri'nde yaktı.
Samsunspor'un kuruluşunun 55'inci yıl dönümü kutlamaları bugün saat 20.55'de Nuri Asan Tesisleri'nden atılan havai fişek ile başladı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın tesislerde ilk meşaleyi yakmasının ardından taraftarlar de evlerindeki balkonlardan, sokaklardan ve sitelerden kırmızı renkli meşaleler yakarak kutlamalara ortak oldu. Bazı taraftarlar da Nuri Asan Tesisleri'ne geldi.
Şampiyonluğun da özel bir günde geldiğini belirten Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, 'Nice 55'inci yıllara. Bu kutlamalarla birlikte Süper Lig'e çıkışın ilk bölümünü tamamlamış olduk. Seneye de inşallah şampiyon olup, bu güzel şehre Süper Lig'deki geçmişte yaşadığı o güzel günleri tekrar yaşatmak istiyoruz. Bütün amacımız bu. Bu şehre, bu taraftara verilmiş sözlerimiz var. 55'inci yılımızda şampiyonluğun ilan edilmesi bizim için ayrı bir keyif oldu. Amacımız Süper Lig'de ses getiren, Türk futboluna damga vuran Samsunspor'un bu yolculuğuna en hızlı şekilde devam ettirebilmek. O yüzden bundan sonra çok çalışacağız' dedi. SPOR Samsunspor 55’inci yaşını kutladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ertuğrul Sağlam, Samsunspor, DHA, Güncel, Haber
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