SPOR Samsunspor'dan futbolcuları motive eden görüntülerle bayram mesajı

Samsunspor'dan futbolcuları motive eden görüntülerle bayram mesajıGökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) - Yılport Samsunspor, takımın motivasyonunu artırmak için, ligde Manisa Futbol Kulübü'nü 3-1 yendikleri maç öncesi futbolcuların ailelerinden gönderilen görüntüleri yayınlayarak Ramazan Bayramı'nı kutladı.

25.05.2020 18:44 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:51
Samsunspor'dan futbolcuları motive eden görüntülerle bayram mesajı
Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) - Yılport Samsunspor, takımın motivasyonunu artırmak için, ligde Manisa Futbol Kulübü'nü 3-1 yendikleri maç öncesi futbolcuların ailelerinden gönderilen görüntüleri yayınlayarak Ramazan Bayramı'nı kutladı.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki 23'üncü hafta maçında deplasmanda Manisa Futbol Kulübü ile karşılaşan Yılport Samsunspor, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Kırmızı beyazlı ekipte futbolcuların bu karşılaşma öncesi ailelerinden gelen mesajları içeren video ile motive edildikleri ortaya çıktı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam ve ekibinin de desteğiyle oyuncuların ailelerinden toplanan görüntüler; otelde yapılan maç toplantısında futbolculara izletildi. İzledikleri görüntüler karşısında duygulanan ve motive olan futbolcular 3 puana ulaştı.
Samsunspor Kulübü görüntüleri "#SezonSonuBayram" etiketiyle resmi sosyal medya hesabından yayınladı. Paylaşımda; "Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde geçirilen bayram için 'Aile olmanın verdiği güç ile her engeli aştık, bu günleri de aşacağız. Bu bayram kimilerimiz ailelerimizden uzak kalacağız, el öpemeyecek, sımsıkı sarılamayacağız. Aile olmanın verdiği güç ile her engeli aştık, bu günleri de aşacağız. Biliyoruz ki #SezonSonuBayram" ifadeleri kullanıldı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
SPOR Samsunspor’dan futbolcuları motive eden görüntülerle bayram mesajı

Kaynak: DHA

Etiketler: Samsunspor, Güncel, Haber

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